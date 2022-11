Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios de la Copa del Mundo

Qatar prohibi贸 la venta de cerveza en los estadios de la Copa del Mundo, tan solo 48 horas antes del inicio de evento deportivo m谩s importante.

La familia real del pa铆s presion贸 a la FIFA quien confirm贸 la medida y que los pone en serios problemas con los patrocinantes, en especial con la marca Budweiser, que es uno de los m谩s importantes del torneo y que tiene un acuerdo de promoci贸n multimillonario con el organismo organizador, seg煤n public贸 el medio brit谩nico Daily Mail.

Tras la confirmaci贸n, la FIFA public贸 un comunicado en redes sociales en el explica la situaci贸n sobre las ventas de cerveza en los estadios del Mundial.

鈥淭ras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del pa铆s organizador y la FIFA, se ha tomado la decisi贸n de centrar la venta de bebidas alcoh贸licas en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza del per铆metro de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022鈥, publiaron en el sitio web.

El medio estadounidense The New York Times rese帽贸 que, la medida provino de los niveles m谩s altos del Estado de Qatar, en la que exigen que las carpas de cerveza deben ser removidas y que no habr谩 discusi贸n al respecto.

Los organizadores de Qatar han estado trabajando apresuradamente en los 煤ltimos d铆as para reubicar las estaciones de cerveza con la marca Budweiser en ocho estadios despu茅s de una demanda repentina que tres personas con conocimiento del cambio tard铆o dijeron que proven铆a del interior del estadio. la familia real del pa铆s.

Budweiser, patrocinador principal del evento, podr铆a exigir una indemnizaci贸n millonaria al torneo, al no recibir la visibilidad requerida y no poder vender sus productos en los estadios.

Qatar es un pa铆s en el que el consumo de alcohol est谩 muy restringido y apenas se puede consumir en algunos hoteles de Doha. Durante la disputa de la Copa del Mundo esta normativa se ha relajado, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados, adem谩s de sus precios elevados, con un litro de cerveza por encima de los 15 d贸lares.

Para poder hacer frente al torneo, en los hoteles, 鈥榝an zones鈥 y estadios se han habilitado 鈥榟appy hour鈥 y se ha permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar m谩s de dos cervezas al mismo tiempo.

Seg煤n la citada fuente, es probable que los aficionados sean avisados antes del partido inaugural, el Qatar-Ecuador, que no pueden consumir cerveza.

Consumir alcohol es legal para los no musulmanes de m谩s de 21 a帽os, pero es algo que est谩 estrictamente regulado en las calles del pa铆s.

Est谩 prohibido llevar alcohol en las maletas, incluso aunque se haya comprado en 鈥渄uty free鈥. Los residentes pueden adquirir en una tienda autorizada al respecto, pero no los visitantes. Los visitantes pueden beber en la mayor parte de los hoteles internacionales, donde una cerveza o un vaso de vino pueden costar unos diez d贸lares y un c贸ctel m谩s de quince.

Previamente estaba previsto que los puestos de venta de cerveza abrier谩n alrededor de los estadios a tres horas del inicio de los partidos y cerrar谩n treinta minutos antes del inicio de los partidos y que luego reabrir谩n durante una hora despu茅s del pitido final.

Las drogas son igualmente ilegales. 鈥淐ontemplan una sanci贸n severa (prisi贸n, multa, expulsi贸n del pa铆s) por posesi贸n, incluso en cantidades reducidas鈥, advierte la embajada del Reino Unido a sus nacionales.

La embajada de Estados Unidos recomienda igualmente verificar la legalidad de sus tratamientos m茅dicos, 鈥渆n particular los estimulantes y los analg茅sicos potentes鈥, y viajar con la prescripci贸n m茅dica.

Tambi茅n se recomienda no importar carne de cerdo o productos que puedan ser 鈥減ercibidos como pornograf铆a鈥 (v铆deos o juguetes sexuales).