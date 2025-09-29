Punto por punto, cómo es el plan de EE.UU. para Gaza: del fin de la guerra a la liberación de los rehenes

Luego de la reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Donald Trump anunció un “plan de paz” de Estados Unidos para Gaza con el objetivo de terminar el conflicto en Medio Oriente.

Después de que Israel aceptara el acuerdo, ambos mandatarios quedaron a la espera de la respuesta de Hamas.

En ese sentido, el presidente estadounidense aseguró que Netanyahu tendrá su “apoyo total” en Gaza si Hamas rechaza su plan.

La propuesta habilita la devolución de rehenes y el fin de la guerra inmediatamente. De todas formas, Israel se retirará “por etapas” de Gaza si el acuerdo es implementado, detalló Trump.

Estados Unidos, a su vez, establecerá un diálogo entre Israel y Hamas que “permita una coexistencia pacífica”.

Uno por uno, todos los puntos que integran el plan de EE.UU. para Gaza

Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.

Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.

Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.

Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamas, tanto vivos como muertos.

Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

Hamas se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse.

Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.

La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.

Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer minsitro británico, Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.

Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.

Se creará una zona económica especial en Gaza.

No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque “se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza”.

Hamas y otras facciones no podrán gobernar Gaza “ni directa, ni indirectamente” y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.

Países de la región garantizarán que Hamas y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una “amenaza para sus ciudadanos ni vecinos”.

Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.

Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.

En caso de que Hamas “demore o rechace” la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas “libres de terrorismo” que Israel haya transferido a la ISF.

Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.

Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.

Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.