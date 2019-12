PUJA POR LA AGN. Arce opinó que la discusión se da en buenos términos entre ambos espacios

El diputado nacional, Mario Arce dialogó con la AM990 y opinó acerca de la discusión que llevan adelante el radicalismo y el bloque Juntos por el Cambio para saber quien estará a cargo de dicho organismo.

“Aun se esta discutiendo sobre quien va a ser el representante de la oposición, desde el radicalismo entendemos que ese lugar le corresponde a nuestro partido porque es el espacio que mayor representación tiene en el Congreso de la Nación, se tiene en cuenta a los diputados y senadores, en decir sería como una cuestión interna entre los legisladores”, comenzó diciendo el funcionario.

Y agregó “es por ello la insistencia desde nuestro espacio. De todas maneras hay que decir que esta discusión se da en el marco del respeto, de discusión, pero siempre en el marco de lo razonable, esta situación no va a hacer que la unión de Juntos por el Cambio se rompa o algo por el estilo. Me parece que esto se de en el marco de lo razonable”.

En relación a si Mauricio Macri podrá imponer su decisión de poner a alguien que el considere apto, explicó “uno como hombre de la Unión Cívica Radical lo que pretende que estas decisiones se lleven adelante dentro del marco del dialogo, entendiendo que no existen los fenómenos al menos para mi y creo que dentro del ámbito de lo que dice la norma o la Constitución Nacional es como se debe resolver, de todas maneras Mauricio Macri siempre va a ser un acto importante dentro de la oposición”.

“Todas las cuestiones se van a resolver dentro del respeto, no se va a romper nada. Se va a resolver todo. Me parece legitimo que el ex presidente quiera ser y el radicalismo también, quieran ser lideres de la oposición, me parece muy importante que tengamos nombres muy importantes como Mauricio Macri, Mario Negri, Miguel Angel Pichetto, Gerardo Morales, entre otros los que considero que de alguna manera si se van potenciando, lo veo con buenos ojos”, opinó.

Congelar dietas de los Senadores por 180 días

En relación al pedido del senador Luis Nadenoff sobre pedir el congelamiento por 180 días las dietas de los senadores, manifestó “el nuevo presidente de la Cámara Sergio Massa ha suscripto un acuerdo en el que se congelan las dietas. Asimismo no debemos dejar de recordar cuando fueron gobierno no lo hicieron y esto podría tomarse como demagogia, hay que tener cuidado”.