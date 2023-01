Puente Posadas-Encarnación: el tráfico fronterizo creció en el último año un 156%

El coordinador del Centro de Fronteras de Posadas, Cristian Castro dio cuenta del exponencial crecimiento del cruce entre la capital misionera y Encarnación, la capital del Departamento Itapúa, señalando que además de ser un viaducto internacional el puente San Roque González de Santa Cruz, incluyendo el cruce de cargas, lo es para el tráfico fronterizo entre dos ciudades de gran crecimiento poblacional, especialmente de la capital de Misiones.

Explicó que en la actualidad están en funcionamiento 9 carriles de salida del país, pero se habilitarán muchos más ya que se llegará a contar este mes de enero con 22 carriles, lo que reduce la espera para cruzar al vecino país no más de 40 minutos. Situación que sin embargo no se replica en Encarnación: “a ellos les pasa lo que a nosotros antes, tienen que volcar el tránsito en la ciudad porque no se hicieron las obras de ampliación que sí hubo en Posadas. Entonces el cruce de regreso puede llegar a tardar 4 horas y más”.

Indicó también que la baja en el nivel del río Paraná llevó a que Paraguay desviara su producción hacia los puertos argentinos del Sur a través de camiones a través del puente Posadas-Encarnación, cuando lo hacía por medio de barcazas.

En cuestión de mantenimiento, informó que Vialidad Nacional es la que se ocupa del mantenimiento, que desde ahora es permanente. “Nos informaron del inconveniente del tránsito sobre el viaducto, no porque el puente se vaya a caer, sino porque afecta su vida útil”.