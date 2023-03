“Pucho” Rossi, el periodista todo terreno

Paulo “Pucho” Rossi, multifacético cronista de Canal 3, en contacto con la AM990, se refirió al gran año que vivió y al meritorio reconocimiento que recibió con la nominación al Martin Fierro Federal por su labor periodística.

Empezó contando que fue ternado por la tarea de salir a terreno a buscar entrevistas durante la pandemia. “Recorrí unas 15 veces la provincia, porque es lo que prefiero a quedarme en una oficina con aire y porque siempre me gusto viajar”, contó.

Además, recordó que trabaja en los medios de comunicación desde los 14 años, por lo que su extensa carrera en distintos medios de comunicación ya tienen unos 32 años ininterrumpidos.

Consultado sobre si había imaginado llegar a este presente, señaló: “en un principio lo vi como un juego y después me fui dando cuenta que había que ser muy profesionales y ser un poco cada día mejor, ser honesto con la persona que te escucha, que no es necesario mentir”.

Sobre la entrega de premios, “Pucho” comentó a las AM990 que no podía creer estar en una alfombra roja rodeado de tantos colegas de todos el país. “Recibir tanto cariño de la gente y algo tan utópico se cumplió”, manifestó.

“En este momento me siento muy compenetrado con mi trabajo, me gusta conocer lugares y conozco la provincia de punta a punta, no sé si es el mejor momento mío profesional, pero es un gran momento”, reflexionó.

Para finalizar, adelantó que se viene un nuevo proyecto, aunque prefirió no dar muchos detalles. “Con mi hijo, que es profesor de historia estamos preparando algo nuevo que tiene que ver con la historia”, cerró.