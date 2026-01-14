Proyecto Nueva Planta de Procesamiento de Uranio: Aráoz defendió la legitimidad del plan nuclear y denunció un intento de vaciamiento científico y soberano

Las recientes declaraciones públicas surgidas a partir de una entrevista

publicada por Infobae reavivaron el debate en torno al proyecto de la Nueva

Planta de Purificación de Uranio (NPU) en Formosa. En ese contexto, el

ingeniero Julio Aráoz, exsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de

Formosa y expresidente de Dioxitek S.A., salió a fijar una posición clara y

contundente en defensa del proyecto nuclear argentino.

Aráoz consideró “fundamental leer con atención” las expresiones del doctor

Rolando Granada, físico formoseño de reconocimiento internacional y con una

extensa trayectoria en el sector nuclear nacional. Según explicó, Granada

abordó la situación del sector y del proyecto NPU “desde una mirada

estrictamente profesional, con autoridad técnica y con profundo conocimiento

del sistema nuclear argentino, al que ha aportado durante toda su carrera”.

En ese sentido, el extitular de Dioxitek afirmó coincidir plenamente con la

visión de Granada respecto a la importancia estratégica del proyecto NPU, al

remarcar que se trata de una iniciativa que forma parte del Plan Nuclear

Argentino, aprobado oportunamente por unanimidad en el Congreso de la

Nación. “Ese solo dato deja en claro que no se trata de un capricho ni de una

decisión aislada, sino de una política de Estado”, sostuvo.

Desde el punto de vista técnico, Aráoz destacó que la solidez del proyecto está

ampliamente demostrada a través de la supervisión permanente de organismos

internacionales que regulan la actividad nuclear con fines pacíficos. Entre ellos

mencionó a la ABACC (Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y

Control de Materiales Nucleares) y a la Organización Internacional de la

Energía Atómica (OIEA), cuyas auditorías periódicas garantizan el

cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad y

control.

El exfuncionario también subrayó la legitimidad social del proyecto, al recordar

que la iniciativa fue sometida a audiencias públicas en la provincia de Formosa,

realizadas en el marco de la Ley General del Ambiente. “Estas instancias

permitieron que la comunidad accediera a información precisa y que el proyecto

obtuviera la licencia social necesaria para su ejecución”, explicó.

En el plano jurídico, Aráoz remarcó que recientemente la Corte Suprema de

Justicia de la Nación emitió un fallo de relevancia institucional, en el cual quedó

acreditado que el Estado Nacional, el Estado Provincial y la empresa Dioxitek

presentaron toda la documentación exigida conforme a las normas vigentes.

“Esto reafirma la legalidad del proyecto y derriba cualquier intento de

cuestionamiento infundado”, afirmó.

Asimismo, recordó que el proyecto NPU se financia íntegramente con aportes

del Tesoro Nacional y que, al tratarse de una empresa estatal con participación

minoritaria de la provincia de Mendoza, todas las decisiones vinculadas al

proyecto se encuentran debidamente documentadas. “Las actas de directorio, los

informes gerenciales y la intervención permanente de la comisión fiscalizadora

de la SIGEN dejan constancia de cada paso dado”, señaló, al tiempo que

consideró que se trata de una “excelente oportunidad para una investigación

periodística seria y responsable”.

Aráoz fue particularmente crítico al referirse a las sucesivas paralizaciones del

proyecto, al recordar que la obra, iniciada en 2015 y con fecha prevista de

finalización en 2020, fue detenida durante la gestión de Mauricio Macri, bajo la

conducción de Julián Gadano. Según explicó, esa decisión implicó “costos

exorbitantes, reingenierías innecesarias, interrupciones sucesivas y un grave

perjuicio para el sistema nuclear”.

De manera aún más dura, señaló que el mismo funcionario regresó al sector

nuclear durante el actual gobierno nacional y dispuso una segunda paralización

del proyecto, llegando a Formosa “exclusivamente para despedir a casi el 90 por

ciento de los profesionales y trabajadores de la planta”. Para Aráoz, estas

decisiones “no son aisladas” y responden a una política que “atenta contra el

sistema científico-tecnológico y la soberanía argentina”.

También cuestionó a sectores locales que históricamente se opusieron a la

construcción del polo científico-tecnológico y al proyecto NPU, demostrando

que persisten en su insolvencia para reconocer lo que beneficia a Formosa y a su

Pueblo. “Resulta llamativo que se demonice la actividad nuclear mientras en la

provincia funciona un Centro de Medicina Nuclear que salva vidas y demuestra,

en los hechos, los beneficios de estas tecnologías aplicadas con fines pacíficos”,

expresó.

Aráoz fue aún más contundente al poner el foco en el costo político, económico

y estratégico de volver a frenar el proyecto. “La verdadera discusión no es

técnica ni ambiental, porque eso ya fue saldado con auditorías internacionales,

fallos judiciales y audiencias públicas. La discusión es política”, afirmó.

En ese sentido, se preguntó cuánto le cuesta a la Argentina “destruir

deliberadamente un proyecto con más del 80 por ciento de avance, financiado

por el Tesoro Nacional, agregar valor a los recursos estratégicos del país y

generar empleo calificado”. Y agregó: “Cada paralización no solo significa

millones perdidos, también es impedir la incorporación de más de 90

trabajadores altamente capacitados, formados por el sistema educativo público

formoseño”.

Para el exsecretario de Ciencia y Tecnología, la reiteración de estas decisiones

“no es casual ni inocente”, sino que responde a “una lógica de vaciamiento del

sistema científico-tecnológico nacional y de renuncia explícita a la soberanía”.

“Detener el proyecto NPU es aceptar que la Argentina vuelva a depender del

exterior en un área estratégica, resignando décadas de inversión, conocimiento y

desarrollo propio”, sentenció.

Finalmente, Aráoz advirtió que “cada vez que se frena el plan nuclear, no se

ataca a una provincia ni a una empresa estatal, se ataca al futuro del país”. Y

concluyó: “Defender el proyecto NPU es defender una Argentina con industria,

ciencia y autonomía estratégica. Lo demás, es retroceder”.