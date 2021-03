PROTESTA. Referentes de CUF entregaron una carta al Presidente de la Nación

Uno de los referentes de Comerciantes Unidos de Formosa, Pablo Siddig en contacto con la AM990 habló acera de la situación de los comerciantes en la provincia y del pedido que fue llevado al presidente de la Nación para poder trabajar.

Siddig comenz√≥ diciendo ‚ÄúComerciantes Unidos de Formosa (CUF) es la uni√≥n de todos los comerciantes y Pymes de la provincia‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúdesde hace un a√Īo que estamos entregado notas en Casa de Gobierno y junt√°ndonos con los representantes, pero nunca hemos tenido respuestas, ni pudimos juntarnos con el Gobierno. Nuestra idea era poder tener presencia en la mesa de emergencia del Covid o tener una charla con nuestro Gobernador para ayudar a cambiar esta realidad que entendemos que no es f√°cil para nadie‚ÄĚ.

‚ÄúLa realidad es que ya llevamos un a√Īo cerrados y estamos fundidos. Ya pasamos por la tercera fase y tomamos todos los cr√©ditos que pudimos y hoy no podemos afrontar los pagos porque no tenemos trabajo‚ÄĚ, indic√≥.

‚ÄúNosotros entendemos que un pol√≠tico es pol√≠tico y no logra entender la necesidad del comerciante como tal. Creemos que ser√≠a buen√≠simo sentarnos a charlar y salir adelante con un entendimiento mutuo‚ÄĚ, explic√≥.

En relaci√≥n a la nota presentada al presidente de la Naci√≥n, Alberto Fern√°ndez Siddig se√Īal√≥ ‚Äúno queremos ayuda econ√≥mica ni regal√≠as, seguro ser√° aceptada por los comerciantes porque est√°n desesperados y lo entendemos. Nosotros queremos trabajar y cubrir nuestras necesidades. Nosotros somos dignos‚ÄĚ.

‚ÄúLes dijimos que nos pongan m√°s protocolos, que nos exijan m√°s, que nos pidan mucho m√°s porque entendemos que todo es en pos de cuidarnos, pero tambi√©n que la dignidad se vaya a pique no est√° bueno‚ÄĚ, se explay√≥.

En Buenos Aires llevaron una nota al Presidente de la Naci√≥n el que solo fue recibido por la secretaria del mandatario nacional. Adem√°s, Siddig cont√≥ que en Buenos Aires no se sabe mucho lo que est√° pasando en nuestra provincia y que ‚Äúser√≠a muy importante que toda la Argentina se entere de cu√°l es la situaci√≥n ac√°‚ÄĚ.