Protesta del campo a Buenos Aires: una de las entidades agropecuarias se movilizará en el centro porteño

Una de las entidades del campo que integra la Mesa de Enlace decidió hoy realizar en el corto plazo una movilización a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar y advertir sobre las pérdidas económicas que provocará la sequía, y además solicitar una ayuda extraordinaria al Gobierno nacional. Se trata de la Federación Agraria Argentina, que reunió a su Consejo Directivo. A partir de este momento definirá la fecha en que se realizará el reclamo, previo diálogo con el resto de las entidades del campo. Los productores se concentrarán en Plaza de Mayo, el ministerio de Economía y el Congreso nacional

Carlos Achetoni, presidente de la entidad, confirmó a este medio la medida de acción gremial que llevarán adelante. Al respecto, dijo que se decidió “en corto tiempo llevar las urgencias, necesidades y exigencias al Congreso de la Nación y al Gobierno nacional, ante tan difícil situación de nuestros productores, que entendiendo el momento económico que atraviesan se los invitará para que se sumen desde todo el país. Pretendemos llegar a los representantes de distintas producciones y regiones del país con todos los productores que puedan acompañarnos a los distintos estamentos políticos y gubernamentales con fecha a fijar en estos días, previo diálogo con las otras entidades”.

Por su parte, Marcelo Banchi, vicepresidente de Federación Agraria, dijo en declaraciones a la prensa que “la situación es extrema y no da para más. El productor no puede seguir de esta forma, sin tener una ayuda concreta del Gobierno nacional y sin tener ningún respiro de la AFIP. Y esto es algo que venimos pidiendo desde hace tiempo. Necesitamos financiamiento y que la AFIP no nos cobre los impuestos aunque sea por este año. No hemos tenido resultados concretos en ese sentido, y hemos definido que en los próximos días vamos a concentrarnos en Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, en el ministerio de Economía y también en el Congreso, con propuestas claras”.

La última vez que el campo se movilizó a Capital Federal fue en abril del año pasado, cuando desde diferentes sectores y sin la adhesión de la Mesa de Enlace, se realizó un tractorazo por la Avenida del Libertador y que concluyó en Plaza de Mayo, donde ante una importante cantidad de productores y de ciudadanos se leyó un documento con críticas y reclamos al Gobierno y al resto de la clase política.

Reclamo

“No pretendemos que sea una movilización multitudinaria, sino demostrarle al Gobierno y ante los medios de comunicación que la gente de a pie quiere seguir trabajando en nuestras producciones. Somos parte de este país y nos levantamos todos los días para seguir luchando. También vamos a llamar a los otros sectores productivos para que nos acompañen en este accionar gremial, como lo hicieron días atrás en la asamblea de productores en Villa Constitución”, agregó Banchi. Hay que recordar que dicha reunión en el distrito santafesino, había otorgado hasta el lunes pasado un tiempo al Gobierno para definir acciones más concretas para enfrentar la sequía, caso contrario se avanzaría con más movilizaciones.

Tras esta decisión de la entidad que representa a los pequeños y medianos productores, tanto Achetoni como Banchi expresaron que de ahora en más consultarán a los demás integrantes de la Mesa de Enlace si aceptan sumarse a la movilización a Buenos Aires y a partir de ahí definir la fecha de la misma. Se pretende visibilizar ante los funcionarios nacionales la problemática por la que atraviesa el campo como consecuencia de las condiciones climáticas adversas, y también exigir a los sectores de la oposición sobre cuál será la política que implementarán para el sector en caso de tener que gobernar el país a partir del próximo 10 de diciembre.

Luego de la reunión y mediante un comunicado, la dirigencia de Federación Agraria expresó: “Ante la difícil situación que atraviesan los pequeños y medianos productores, y entendiendo el momento económico que atraviesan y las limitaciones que padecen, se invitará a sumarse a todos los productores del país. Una vez que se establezca la fecha de la acción, en los próximos días, pretendemos llegar a los representantes desde distintas producciones y regiones del país, para que todos los productores puedan acompañarnos a los distintos estamentos políticos y gubernamentales”.