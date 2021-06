PROTESTA DE COMERCIANTES. Aseguran que “Hay gente que está perdiendo todo”

Uno de los referentes de la Cámara de Comercio de Formosa, Fredy Vera en contacto con la AM990 habló acerca de las manifestaciones llevadas adelante desde el día de ayer en inmediaciones del centro de la ciudad solicitando que se reactive el sector.

Vera dijo ‚Äúhay que hacer un poco de historia en todo esto, porque como primera medida toda la gente que est√° ah√≠ son comerciantes, est√°n o agrupados en una c√°mara o no, son comerciantes, han tratado de que sus reclamos sean escuchados‚ÄĚ.

‚ÄúEs casi imposible hablar con el Gobierno para que se vena las diferentes necesidades que tiene el sector y por ah√≠ lo que se produce son cosas como estas donde el hartazgo de no ser escuchados y la soberbia, porque tambi√©n hay que poner sobre el tapete esto porque el ministro (Jorge) Gonz√°lez dijo que √©l no iba a recibir nada que metan por mesa de entrada, eso no va, ellos son servidores p√ļblicos, est√°n para servirnos a nosotros y al parecer las cosas han cambiado de lugar, se creen nuestros jefes‚ÄĚ, a√Īadi√≥

‚ÄúHay gente que est√° perdiendo todo, nosotros venimos advirti√©ndolo hace mucho tiempo. Los m√°s castigados son los gastron√≥micos y otros comercios que no son esenciales y los tienen cerrados, ya no se puede soportar m√°s la situaci√≥n. Nosotros siempre dijimos que el comercio no contagia‚ÄĚ, sigui√≥.

‚ÄúPodr√≠amos decir que las formas son las que no convienen, pero creo que hay que estar en el cuero de cada uno‚ÄĚ, cerr√≥.