PRÓRROGA DEL PROGRAMA PREVIAJE. Señalan que “es bueno, pero al mismo tiempo es inviable”

Graciela Romeo gerente de la empresa Turismo de Castro en contacto con la AM990 habl贸 en relaci贸n a las novedades del sector tur铆stico y la pr贸rroga del Programa PreViaje.

Romeo comenz贸 diciendo 鈥渆l programa PreViaje se prorrog贸 hasta el 15 de este mes y seguir谩 hasta el 20 del corriente mes. Considero que esta pr贸rroga tiene que ver con que posiblemente no est茅n dando los resultados esperados porque hay cierta incertidumbre en cuanto a los protocolos que tienen cada una de las provincias鈥.

Y a帽adi贸 鈥渁dem谩s hay que decir que hubo especulaci贸n en cuanto a los precios y es muy inescrupuloso esto ya que no tendr铆an por qu茅 aumentarlo porque no es un beneficio para 茅l ya que en realidad no hay inconvenientes para 茅l puesto que es solo el beneficiario el que recibe este 50 por ciento en una tarjeta y aplicaci贸n.鈥

鈥淐onsidero que este es un buen sistema para aplicarlo, pero lamentablemente la situaci贸n de la gente no se siente como para viajar, entonces esta posibilidad que se ten铆a de que los que fueran de vacaciones pudieran tener un poco como para moverse en el lugar adonde fueron qued贸 un poco trunca porque no podemos ingresar en todas las provincias鈥, se explay贸.

En relaci贸n a cuando se decidir铆a si se puede ingresar a las dem谩s provincias dijo 鈥淏uenos Aires ya est谩 abierto, eso ya lo sabemos porque incluso esta abierto para los extranjeros que van a Buenos Aires. Vale se帽alar que todos los d铆as hay diferentes protocolos en las provincias鈥.

鈥淟a temporada supuestamente arranca el 1 de diciembre, pero por ejemplo en Bariloche arrancar谩 reci茅n el 4. En Formosa tenemos el problema que si nos vamos de vacaciones no habr铆a problemas si lo hacemos en auto, pero si queremos ir m谩s lejos Aerol铆neas no est谩 funcionando en Formosa y no se sabe si podr谩 hacer un viaje, entonces se complica. Porque por un lado es bueno, pero al mismo tiempo es inviable鈥, cerr贸.

Pr贸rroga

El ministerio de turismo, anunci贸 el s谩bado la extensi贸n hasta el 20 de noviembre del plazo establecido para la compra de servicios tur铆sticos para viajar en enero de 2021 y acceder a la devoluci贸n del 50% de los gastos en cr茅dito. En el mismo sentido, se extender谩 hasta el 30 de noviembre el plazo para quienes quieran viajar en febrero de 2021 y acceder al beneficio.

Mediante esta pr贸rroga se busca maximizar el aprovechamiento de los beneficios de este programa de preventa tur铆stica para impulsar la reactivaci贸n de uno de los rubros m谩s golpeados por la pandemia del coronavirus.

Adem谩s detallaron que hasta el momento, m谩s de 170.000 argentinos y argentinas utilizaron el programa, con una inversi贸n de $3000 millones y generando $1500 millones para utilizar el a帽o pr贸ximo. Cerca del 50% de los gastos realizados fueron en agencias de viajes, mientras que un 40% fue en alojamientos y un 9% en transporte.

Quienes quieran viajar por Argentina a partir de marzo del 2021 tienen disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2020 para acceder a los beneficios del programa, que incluye alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros tur铆sticos, alquiler de autom贸viles y equipamiento, atractivos tur铆sticos, gastronom铆a, entretenimiento y ocio, productos regionales, ferias y convenciones, entre otros servicios tur铆sticos.

El Gobierno oficializ贸 la medida este martes a trav茅s del Bolet铆n Oficial donde detall贸 que las compras anticipadas realizadas hasta el 20 de noviembre podr谩n ser utilizadas para servicios tur铆sticos a partir del 1掳 de enero de 2021; las realizadas entre el 21 de noviembre y el 30 del mismo mes, incluye servicios a ser utilizados a partir del 1掳 de febrero de 2021; mientras que las realizadas a lo largo de todo el mes de diciembre incluye servicios tur铆sticos a ser brindados y usufructuados a partir del 1掳 de marzo del a帽o entrante.

驴C贸mo acceder?



Hay una serie de pasos para acceder al beneficio. Todas las contrataciones deben realizarse a trav茅s de prestadores tur铆sticos argentinos inscriptos. Estos prestadores deben registrarse en el sitio web del programa, mientras que los viajeros tambi茅n deber谩n registrarse para gestionar la devoluci贸n y ser mayores de 18 a帽os con domicilio argentino.

M谩s adelante, se deber谩n cargar los comprobantes, que podr谩n ser facturas B y C, tickets a茅reos o pasajes de transporte terrestre. Todos los comprobantes deber谩n ser ingresados en la p谩gina en un plazo de hasta 30 d铆as desde que se realiz贸 la compra.

Una vez aprobado el tr谩mite, el cr茅dito ser谩 entregado a trav茅s de una billetera electr贸nica del Banco Naci贸n que se puede utilizar mediante la descarga de la aplicaci贸n BNA+ en el celular y, en caso de que el beneficio sea mayor a 5000 pesos, tambi茅n se podr谩 solicitar la emisi贸n de una Tarjeta Precargada con el cr茅dito disponible. No es necesario tener una cuenta previa en el Banco Naci贸n.