Proponen crear la ‘Empresa Nacional de Alimentos’ para bajar la inflación

Sería estatal con productores asociados. Es un proyecto que promovería el Ministerio de Desarrollo Social. Afirman que los precios en Argentina “son políticos” y tienen que ver con ‘la avaricia’ y la especulación de las empresas. BUENOS AIRES (NAP). Un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y líder de un movimiento social propuso la creación de la Empresa Nacional de Alimentos (ENA) para combatir los abusivos aumentos de precios que sufren las familias argentinas y en especial los sectores más vulnerables. El director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, dijo que la Empresa Nacional de Alimentos funcionaría “directamente asociada con los productores y permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”. Klejzer criticó que haya “diez empresas de alimentos que determinan los precios”. Con la creación de ENA “se podría discutir soberanamente qué producto se abarata en la mesa de los argentinos”. Por Radio 10, el funcionario indicó que “el programa de Precios Cuidados es muy importante, porque plancha los precios” pero advirtió que “esta lucha no tiene que ser en soledad, tienen que intervenir las provincias, los municipios, todos”. “Ante una situación dominante en el mercado, en Estados Unidos enseguida te meten una ley antimonopólica”, ejemplificó Klejzer, quien señaló que en el país “la tasa de ganancia es tres o cuatro veces la que hay a nivel mundial” por parte de las empresas del sector alimenticio. El director señaló que “el precio de la mercadería en Argentina es político, no tiene nada que ver con el stock; el precio del tomate no es un tema de falta de stock, sino de avaricia”. Por ello afirmó que “hay que construir una correlación de fuerzas, tiene que haber una decisión política, hay que encontrarle el agujero al mate”. Por ello, concluyó que “es muy importante la Empresa Nacional de Alimentos, porque empezás a discutir más allá del precio, sino que discutís soberanamente qué producto abaratás en la mesa de los argentinos”. Cómo funcionaría la Empresa Nacional de Alimentos La ENA, al ser impulsada por el Estado, que estaría a cargo de la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, “podría generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”, sostuvo. “Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía”, afirmó el dirigente social. “Revertir esta situación es también parte de la construcción de soberanía: el acceso democrático y federal a los alimentos de calidad y a precio justo”, concluyó Klejzer. (Noticias AgroPecuarias)

