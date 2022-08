Promover la creación de neuronas para restaurar la memoria en la enfermedad de Alzheimer

Un proceso conocido como neurogénesis produce nuevas neuronas a partir de células madre neurales. Estudios anteriores han demostrado que la neurogénesis no funciona bien en pacientes de la enfermedad de Alzheimer ni tampoco en ratones de laboratorio portadores de mutaciones genéticas vinculadas a la enfermedad de Alzheimer, especialmente en una región del cerebro llamada hipocampo que es crucial para formar recuerdos y rememorarlos.

Unos científicos han descubierto que aumentar la producción de nuevas neuronas en ratones con la enfermedad de Alzheimer revierte los defectos de memoria de los animales. El estudio demuestra que las nuevas neuronas pueden incorporarse a los circuitos neuronales ya existentes que almacenan los recuerdos y restaurar su funcionamiento normal, lo que sugiere que potenciar la producción de neuronas podría ser una estrategia viable como tratamiento médico para las personas con la enfermedad de Alzheimer.

En el nuevo estudio, el equipo de Orly Lazarov y Rachana Mishra, de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, impulsó la neurogénesis en ratones con la enfermedad de Alzheimer potenciando genéticamente la supervivencia de las células madre neuronales. Los investigadores suprimieron Bax, un gen que desempeña un papel importante en la muerte de las células madre neuronales, lo que en última instancia condujo a la maduración de más neuronas nuevas. Aumentar la producción de nuevas neuronas de este modo restauró el rendimiento mental de los animales en dos pruebas diferentes que medían el reconocimiento espacial y la memoria contextual.

Al marcar con fluorescencia las neuronas activadas al formarse nuevos recuerdos y al rememorarlos, los investigadores comprobaron que, en los cerebros de los ratones sanos, los circuitos neuronales implicados en el almacenamiento de recuerdos incluyen muchas neuronas recién formadas junto a neuronas más antiguas y maduras. Estos circuitos de almacenamiento de recuerdos contienen menos neuronas nuevas en los ratones con la enfermedad de Alzheimer, pero la integración de las neuronas recién formadas se restableció cuando se aumentó la neurogénesis.

Otros análisis de las neuronas que forman los circuitos de almacenamiento de la memoria revelaron que al potenciar la neurogénesis también aumenta la cantidad de de espinas dendríticas, que son estructuras en las sinapsis que se sabe que son fundamentales para la formación de recuerdos, y se restablece un patrón normal de expresión genética neuronal.

Lazarov y sus colegas confirmaron la importancia que las neuronas recién formadas tienen para la formación de recuerdos. Lo hicieron inactivándolas específicamente en el cerebro de ratones con la enfermedad de Alzheimer. Esto revirtió los beneficios de potenciar la neurogénesis, impidiendo cualquier mejora en la memoria de los animales.

“Nuestro estudio es el primero en demostrar que las deficiencias en la neurogénesis del hipocampo tienen un papel en los déficits de memoria asociados a la enfermedad de Alzheimer, al disminuir la disponibilidad de neuronas inmaduras para sustentar la memoria”, afirma Lazarov. “En conjunto, nuestros resultados sugieren que aumentar la neurogénesis puede tener valor terapéutico en pacientes de la enfermedad de Alzheimer”.

Lazarov y sus colegas exponen los detalles técnicos de su tratamiento experimental en la revista académica Journal of Experimental Medicine, bajo el título “Augmenting neurogenesis rescues memory impairments in Alzheimer’s disease by restoring the memory-storing neurons”. (Fuente: NCYT de Amazings)

