Promesa de picante debate entre Capitanich, Leandro Zdero y Gustavo Martínez

Continúan este lunes los debates preelectorales para las elecciones provinciales generales que serán el próximo 17 de septiembre. Hoy, será el primero de los espacios de intercambio de propuestas entre los tres candidatos que superaron el 5% en las Primarias, es de decir Jorge Capitanich (Frente Chaqueño), Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) y Gustavo Martínez (Corriente de Expresión Renovada).

Será el primero de los dos encuentros entre este trío que mantienen hace tiempo un fuego cruzado ya sea directamente o través de segundas líneas.

El actual titular del Poder Ejecutivo, tomó nota de la acontecido en las Primarias y para aumentar el caudal de votos busca un contacto directo con la ciudadanía relegando los tradicionales acto de campaña, una de las principales demandas es la de la seguridad y por ello se incrementaron en los últimas semanas la presencia policial en calles y “zonas calientes” del área metropolitana a lo que se sumó una decisión férrea de no permitir cortes de calles.

El diputado provincial se ilusiona con lo obtenido en junio y aspira a la que la percepción del electorado contraria a los oficialismos se acentúe en tres semanas y así poder obtener lo que sería un triunfo histórico para el radicalismo que no ocupa el Sillón de Obligado hace 16 años.

Mientras que el intendente capitalino centra su discurso contra Capitanich a quien aspira restarle votos y le enrostra la relación entre el primer mandatario y las organizaciones sociales a partir de la decisión de tercerizar políticas de Estado.

Lo cierto es que en función de los resultados que se dieron en junio y las proyecciones que se esperan, la posibilidad de una segunda vuelta es muy concreta y allí será clave el rol que tengan los votantes de las otras fuerzas que no son las mayoritarias y las estrategias que tengan quienes ingresen a ese potencial balotaje para atraer a aquellos que no hasta entonces no acompañaron con su sufragio. De darse la hipótesis la tercera elección provincial sería el 8 de octubre.

La dinámica será similar a la de ayer de Diputados, tres bloques: el primero será de producción, industria y comercio. El segundo sobre discapacidad, juventud y deportes, género y diversidad, y pueblos indígenas. El tercero versará sobre seguridad y justicia: calidad institucional, política anticorrupción y el último será abierta acerca las preguntas del público. Las instancias se podrán seguir por Canal 9 desde las 21.