PROFESORADO DE INGLÉS. Alumnos piden poder culminar sus estudios

El alumno de la carrera de Profesorado de Inglés, Kevin Ramírez en contacto con la AM990 habló acerca de los inconvenientes que le genera un cambio de plan en la carrera que se dicta en el Instituto de Formación Docente.

Ramírez dijo “curso las clases del profesorado de inglés en el Instituto de Formación Docente, actualmente nos encontramos a la deriva con mis compañeros porque no podemos rendir las materias que tenemos”.

“Nosotros venimos cumpliendo los plazos de esta carrera a término, tuvimos el plazo para rendir hasta el mes de julio de este año y desde allí hemos presentado notas para que nos den alguna oportunidad. La mayoría de mis compañeros hemos finalizado con las practicas virtuales, de allí teníamos tiempo hasta la última semana del mes de julio rendir presencial, anteriormente lo hicimos de manera virtual”, añadió.

“A nosotros nos habían dado plazo para rendir todas las materias hasta el 31 de julio, con todas las dificultades que hemos tenido para hacerlo en la virtualidad. Desconozco si otros profesorados estaban pasando por este mismo problema”, contó.

“Teníamos un plazo para rendir y no hemos podido aprobar los espacios curriculares y a partir de allí ya no nos dieron más oportunidades, entonces hemos quedado a la deriva. Hemos presentado notas al nivel superior, ellos nos dieron el sí, pero en el instituto no nos aceptan esto. Desconocemos las causas del porqué de su negativa. La regente de la institución nos dijo que no nos podían aceptar porque los plazos ya estaban vencidos y no podíamos seguir rindiendo”, manifestó el alumno.

Asimismo, indicó que su queja es porque hay posibilidades de que los dejen rendir, pero la Regente no les facilitan la oportunidad. “Solo pedimos rendir, pero son pocas las materias que nos quedan para culminar nuestra carrera antes de que esta cambie de plan, sería una locura que tengamos que rehacer las materias ante este cambio”.