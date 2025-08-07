Productores de tomates están desanimados

El drama de los pequeños y medianos productores hortícolas vuelve a tomar estado público. Según un informe de Camponea, la crisis que atraviesa el sec­tor productor de tomates es profunda: el precio de venta no alcanza a cubrir ni la mitad del costo de producción, y cientos de cajones terminan tirados o regalados para evitar pérdidas aún ma­yores.

En plena temporada de cosecha, los chacareros reciben entre $3.000 y $5.000 por cajón de 20 kilos, mien­tras que producirlo cuesta al menos $10.000. La ecuación no cierra por nin­gún lado. “El viernes pasado tiré 60 ca­jones porque no logré venderlos”, relató Miguel Tomasella, referente del sector en Santa Lucía. “En algunos mercados directamente nos rechazan la mercade­ría por estar ‘muy madura’. Pero no se dan cuenta de que estamos cosechando desesperados para no perderlo todo”, agregó.

En un intento de visibilizar esta situa­ción, los productores analizan realizar una entrega gratuita de tomates en la rotonda de acceso a Goya, una acción que ya realizaron en años anteriores como forma de protesta. La idea es evi­tar el desperdicio de alimentos, pero también poner el foco en la ausencia de políticas públicas para proteger a quie­nes trabajan la tierra.

“Estamos con el ánimo por el piso. No sé si seguiré cosechando. Para salvar la campaña, necesito que me paguen al menos $15.000 por cajón”, explicó To­masella. Sin respuestas del gobierno nacional, provincial ni municipal, los pequeños horticultores quedan expues­tos a un mercado volátil y desigual.