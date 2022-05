Productores de cerdos denuncian serios perjuicios por crecimiento de importaciones

En abril ingresaron casi cinco mil toneladas que requirieron 12,5 millones de dólares, que representan un 130% más que en el mismo mes de 2021.

BUENOS AIRES (NAP). Las importaciones de carne de cerdo en abril de 2022 en Argentina totalizaron 4.997 toneladas que requirieron 12,5 millones de dólares. Este volumen representa un crecimiento del 130,9% con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos de JLU Consultora en base a información oficial de Aduana, Afip e Indec.

Según Juan Uccelli, titular de la consultora, los importadores son frigoríficos y revendedores. “No hay dudas de que producto que se importa es muy barato porque Brasil está regalando mercadería por un excedente grosero e inunda los mercados de Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador a cualquier precio”.

“En marzo, muchos se quejaron por las restricciones del Banco Central para pagar importaciones, pero en el caso de la carne de cerdo aumentaron y es algo que no llego a entender”, sostiene Uccelli.

Con los volúmenes importados en los primeros cuatro meses, se proyecta que ingresarán unas 56 mil toneladas de carne porcina, unas 16 mil más que el año pasado.

Efectos en la producción argentina

La importación de esta carne tiene efectos negativos para los productores locales, explica el consultor: “Un cerdo tiene dos bondiolas y, si se importan dos bondiolas, se está frenando la venta de un cerdo en pie, que además tiene otros cortes”.

El ingreso de algunos cortes complica la colocación de los cerdos y normalmente afecta a los pequeños y medianos productores que tienen menos posibilidades de negociar”.

“Los productores locales están complicados porque subieron los costos de producción, mientras el precio del cerdo se mantuvo fijo con un pequeño salto en abril. Se achicó el margen.”, añadió a Perfil.com.

“Le digo al secretario de Comercio Roberto Feletti que si mañana se cerrara la importación de carne de cerdo, no aumentaría el precio al público, porque el precio de los cortes se relacionan con la carne vacuna y no con el stock local. No va a cambiar el precio para el consumidor pero le van a pagar mejor al productor”, expresó Uccelli.

La producción argentina de carne de cerdo se estima que alcanzará las 900 mil toneladas en 2022, unas 60 mil toneladas más que el año pasado, representando un aumento de 20% aproximadamente. Además se están haciendo inversiones que generarán 150 mil toneladas más para 2023, superando el millón.

Por su parte, el consumo por habitante sigue creciendo. El año pasado terminó en 20,80 kilos y en los primeros cuatro meses habría aumentado medio kilo más. (Noticias AgroPecuarias)