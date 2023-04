Problemas para el River de Demichelis: Paulo Díaz está tocado

Paulo Díaz se realizará estudios médicos por la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió a los 20 minutos ante Independiente y quedó descartado para jugar el viernes ante Atlético Tucumán de visitante.

El defensor chileno fue evaluado esta mañana en el entrenamiento del River Camp en Ezeiza, y como seguía con molestias trabajó de manera diferenciada. En las próximas horas se determinará el grado de la lesión para saber si puede jugar ante Boca el 7 de mayo.

Díaz, quien en diciembre pasado se realizó una artroscopia en la rodilla derecha, no arrancó el año con continuidad, ya que no pudo hacer la pretemporada a la par del resto del plantel. Por eso, su primer partido del año fue cuando ingresó en el segundo tiempo ante Lanús, después de ir al banco de suplentes ante Arsenal. Como titular se sumó al equipo ante Godoy Cruz el pasado 12 de marzo, para no volver a salir.

Desde entonces, el defensor se convirtió en un jugador clave que sólo descansó frente a Newell´s, por eso tiene 769 minutos en cancha por los 10 partidos jugados, 9 de titular y sólo uno como suplente hasta la lesión de ayer.

El equipo “Millonario” se entrenó de cara al partido del viernes en Tucumán ante el “Decano” con las bajas de Enzo Pérez y Enzo Díaz, quienes llegaron a la quinta amarilla ayer para limpiarse y poder jugar ante Boca el 7 de mayo por la fecha 15ta. de la Liga Profesional.

De todas maneras, la idea de Martín Demichelis es rotar el equipo para el encuentro del viernes, para jugar con mayoría de titulares los compromisos del 2 de mayo ante Fluminense de visitante y el mencionado superclásico.

Jugadores como Milton Casco, Leandro González Pírez, Agustín Aliendro, Ignacio Fernández. Esequiel Barco, Lucas Beltrán y Nicolás de la Cruz, son algunos de los nombres que más minutos y partidos jugaron en el semestre.

Con este panorama, el plantel este martes tendrá descanso y entre el miércoles y el jueves el entrenador definirá el equipo que el jueves viajará a Tucumán y jugará ante Atlético el viernes a las 21:30 horas. De cara a ese partido, el cuerpo técnico evaluará la posible concentración -para que tenga minutos en cancha- del volante Matías Kranevitter, quien se encuentra en la etapa final de su recuperación física y futbolística.

El “Colo” sufrió una fractura de tobillo el pasado 22 de diciembre ante Unión La Calera en el amistoso presentación de Demichelis, y desde entonces trabaja para volver a ponerse la camiseta de River de manera oficial tras 8 años, cuando fue transferido alm fútbol europeo.