Este jueves 28, desde las 18 horas, se realizó la presentación oficial de las

Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público Provincial” en la

explanada del restaurante “Alma Verde”, ubicado en la Costanera de la

ciudad de Formosa.

Se trata de la segunda edición de este evento que se desarrollará del 5 al 25

de septiembre organizado por el Gobierno de Formosa, siendo el Instituto

de Asistencia Social (IAS) el encargado de llevar adelante la competencia

acompañado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Al respecto, el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del IAS,

señaló que septiembre “es un mes muy particular en el que se celebra el

Día del Empleado Público”, resaltando que “quienes formamos parte de

este Gobierno provincial, tenemos una tarea que es servir a nuestra

comunidad”.

También, las Olimpíadas Deportivas son un espacio pensado para

“encontrarnos con los compañeros y las compañeras fuera del lugar de

trabajo para la práctica de diferentes disciplinas”, es decir que con ese fin

las ideó “nuestro Gobierno”, puso en relieve.

Y comentó que hasta el momento la convocatoria es “muy importante” y

“se siguen recepcionando las listas de los diferentes equipos” que estarán

formando parte de las competencias de las Olimpíadas que ya tienen a

“más de 60 organismos comprometidos en la participación”.

En ese sentido, subrayó que “lo importante es lograr la confraternidad”

entre todos los agentes estatales, ya que “como Gobierno peronista

buscamos siempre hacerlos sentir a gusto”, utilizando “el deporte como una

herramienta que nos una”, realzó.

Por su parte, el profesor Daniel Leguizamón, a cargo de la Secretaría de

Deportes, por licencia de Mario Romay, ya que éste se está desempeñando

como convencional constituyente en la reforma de la Constitución

Provincial, también se mostró “muy contento”, marcando que “hay mucho

entusiasmo y alegría de los compañeros empleados públicos por lo que será

este encuentro no solamente deportivo, sino también de poder disfrutar

entre todos de las competencias”.

“Para así salir de la oficina e ir al terreno deportivo, algo que a los que

somos del área deportiva, nos gusta mucho”, hizo notar, apuntando que

creció el número de participantes, con lo cual “esperamos una convocatoria

superior al 2024”.

Leguizamón, a su vez, compartió sus expectativas, enfatizando que “es un

desafío muy grande para la Secretaría de Deportes”, que, “además de

ocuparse de la parte organizativa, estará acompañando al IAS, organismo

encargado de llevar adelante la competencia”.

En cuanto a la tarea organizativa, enumeró que se ocupará del seguimiento

de las disciplinas deportivas, el sorteo para el armado del fixture, las

competencias y lugares deportivos, entre los que estará el Estadio

Cincuentenario, el Complejo Provincial de Pádel y la Cancha