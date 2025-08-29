Este jueves 28, desde las 18 horas, se realizó la presentación oficial de las
Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público Provincial” en la
explanada del restaurante “Alma Verde”, ubicado en la Costanera de la
ciudad de Formosa.
Se trata de la segunda edición de este evento que se desarrollará del 5 al 25
de septiembre organizado por el Gobierno de Formosa, siendo el Instituto
de Asistencia Social (IAS) el encargado de llevar adelante la competencia
acompañado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.
Al respecto, el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del IAS,
señaló que septiembre “es un mes muy particular en el que se celebra el
Día del Empleado Público”, resaltando que “quienes formamos parte de
este Gobierno provincial, tenemos una tarea que es servir a nuestra
comunidad”.
También, las Olimpíadas Deportivas son un espacio pensado para
“encontrarnos con los compañeros y las compañeras fuera del lugar de
trabajo para la práctica de diferentes disciplinas”, es decir que con ese fin
las ideó “nuestro Gobierno”, puso en relieve.
Y comentó que hasta el momento la convocatoria es “muy importante” y
“se siguen recepcionando las listas de los diferentes equipos” que estarán
formando parte de las competencias de las Olimpíadas que ya tienen a
“más de 60 organismos comprometidos en la participación”.
En ese sentido, subrayó que “lo importante es lograr la confraternidad”
entre todos los agentes estatales, ya que “como Gobierno peronista
buscamos siempre hacerlos sentir a gusto”, utilizando “el deporte como una
herramienta que nos una”, realzó.
Por su parte, el profesor Daniel Leguizamón, a cargo de la Secretaría de
Deportes, por licencia de Mario Romay, ya que éste se está desempeñando
como convencional constituyente en la reforma de la Constitución
Provincial, también se mostró “muy contento”, marcando que “hay mucho
entusiasmo y alegría de los compañeros empleados públicos por lo que será
este encuentro no solamente deportivo, sino también de poder disfrutar
entre todos de las competencias”.
“Para así salir de la oficina e ir al terreno deportivo, algo que a los que
somos del área deportiva, nos gusta mucho”, hizo notar, apuntando que
creció el número de participantes, con lo cual “esperamos una convocatoria
superior al 2024”.
Leguizamón, a su vez, compartió sus expectativas, enfatizando que “es un
desafío muy grande para la Secretaría de Deportes”, que, “además de
ocuparse de la parte organizativa, estará acompañando al IAS, organismo
encargado de llevar adelante la competencia”.
En cuanto a la tarea organizativa, enumeró que se ocupará del seguimiento
de las disciplinas deportivas, el sorteo para el armado del fixture, las
competencias y lugares deportivos, entre los que estará el Estadio
Cincuentenario, el Complejo Provincial de Pádel y la Cancha