Preocupación en Gran Hermano: Thiago se enteró de la situación de su papá

Las cámaras de Gran Hermano captaron un momento que llamó la atención de todo el público. Es que según se vio, el miércoles habría algún tipo de sanción para uno o más participantes. Es que los rumores aseguraban que se dio un episodio de tensión durante este lunes por la tarde, lo que generó un mal clima dentro de la casa.

Según comentó en sus redes sociales, el participante habría recibido información externa, donde hablaban de la situación de su padre, lo que hizo que tenga un brote y la transmisión debió cortarse por varias horas.

Por otro lado, Daniela se juntó en el jardín a hablar con Julieta y Marcos, y les contó que les tiraron recortes con titulares de medios de noticias hablando de la situación judicial del papá de Thiago.

Esto puso muy violento al joven de 19 años, que no pudo ser contenido por sus compañeros ya que entró en shock. Luego, tuvo una charla con el psicólogo, donde le explicó que si no se lo dijeron fue porque no era nada grave y que ya estaba todo solucionado.

Por otro lado, se especula con que Thiago abandone la casa este domingo, a raíz de esta situación y porque se siente muy angustiado.