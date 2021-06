Premios Gardel: se confirmó la fecha de la ceremonia para la edición 2021

Los Premios Gardel la m煤sica 2021 ya tienen fecha para su ceremonia de entrega en la edici贸n 2021. Ser谩 el pr贸ximo viernes 23 de julio desde las 22 y se transmitir谩 por TNT y Radio Nacional, tal como lo comunic贸 este martes la C谩mara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), quien est谩 a cargo de la organizaci贸n de los galardones.

Aun no se sabe qui茅nes protagonizar谩n los shows y cu谩les ser谩n los cruces de artistas, algo habitual en las galas de los a帽os anteriores. Y tambi茅n habr谩 que esperar respecto a qu茅 modalidad tendr谩 la gala: la del 煤ltimo a帽o fue virtual por las restricciones impuestas para combatir la pandemia del coronavirus. De momento, y mientras no se den novedades en cuanto nuevas aperturas, todo indica que la de 2021 tendr谩 el mismo formato.

Lo que s铆 ya se sabe, desde mayo pasado, son las nominaciones. Nathy Peluso obtuvo nueve: seis por su laureado disco Calambre y tres por su colaboraci贸n viral con Bizarrap en la 鈥淣athy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol.36鈥. La sigue Fito P谩ez y sus seis nominaciones para La Conquista del Espacio: el 谩lbum con el que compite por el Gardel de Oro -m谩ximo premio- contra el de Nathy y Ya no mires atr谩s, de Luis Alberto Spinetta. En tanto, Nicki Nicole sum贸 cinco nominaciones: dos para su hit 鈥淐olocao鈥, una para el reggae-trap 鈥淰erte鈥, con Dread Mar I & Bizarrap, y otras dos para su participaci贸n en 鈥淢amichula鈥, tema de Trueno en el que tambi茅n est谩n Bizarrap, Taiu y Tatool.

Otro de los premios importantes de los Gardel es el de Canci贸n del a帽o, 煤nica categor铆a en la que no vota el jurado de los premios, ya que la elecci贸n queda a cargo del p煤blico. En esta compulsa, participan: 鈥淟a canci贸n de las bestias鈥, de Fito P谩ez ; 鈥淛untos para siempre鈥, de Los Autenticos Decadentes; 鈥淎manece鈥, de Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina Garcia; 鈥淪uficiente鈥, de Babas贸nicos; 鈥淧iedra libre鈥, de Abel Pintos; 鈥淨ue no鈥, de Barbi Recanati; 鈥淟adr贸n鈥, de Lali feat. Cazzu; 鈥淓lla dice鈥, de Tini feat. Khea; 鈥淣athy Peluso: BZRP Music Sessions, vol. 36鈥, de Bizarrap y Nathy Peluso; y 鈥淐olacao鈥, de la rosarina Nicki Nicole.



En la gala del a帽o pasado, el inoxidable David Leb贸n se llev贸 el Gardel de Oro por Leb贸n &Co, considerado el mejor disco del a帽o 2020. El ex Ser煤 Gir谩n y Pescado Rabioso tambi茅n se alz贸 con la Grabaci贸n del a帽o, Ingenier铆a de grabaci贸n, Mejor 谩lbum artista de rock y Productor del a帽o.

鈥淓stoy atragantado. 68 a帽os y haberme ganado este premio鈥 Yo soy muy infantil, en mi cuerpo tengo 20. Pero esto me mat贸, me dej贸 como una gran oportunidad como para hacer algunos disquitos m谩s鈥, dijo Leb贸n despu茅s de la ceremonia. El guitarrista, adem谩s, dijo que gran parte de su 鈥渢riunfo鈥 no es suyo sino de su esposa, Patricia Oviedo. Seg煤n 茅l, ella hizo lo que nadie hab铆a logrado: 鈥淔ue la 煤nica persona que pudo realmente con las drogas. No pudo ning煤n psic贸logo. Hace 15 a帽os que no tomo una gota de alcohol ni coca铆na. Ella apareci贸 porque ten铆a que aparecer, para terminar con las drogas鈥, enfatiz贸 el m煤sico.



El segundo m谩s ganador de los Gardel 2020 fue el rapero Wos, a bordo de su 谩lbum Caravana, que se llev贸 la Canci贸n del a帽o, Mejor 脕lbum / Canci贸n de M煤sica Urbana, Mejor dise帽o de portada y Mejor artista nuevo.