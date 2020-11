PRECIOS. Hryniewicz aseguró que la nueva reglamentación permitirá que los proveedores bajen sus precios

El referente de la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa de la provincia de Formosa, Fabián Hryniewicz en contacto con la AM990 habló acerca del descongelamiento de precios y las consecuencias que esto traerá al bolsillo de la gente. Además explicó que la reglamentación de la resolución 552/2020 permitirá la competencia entre proveedores y obligará a que bajen los precios.

Hryniewicz comenzó diciendo “la expectativa es que lejos de aumentar bajen los precios. El programa tiene una muy intención que es cuidar el poder adquisitivo de la gente, pero tiene un problema que es que aplican las regulaciones a la inversa ya que nosotros los que tenemos bocas de expendio no somos los que ponemos el precio final al público si no que esto viene de boca de fábrica”.

“En el caso de Formosa y las provincias fronterizas o alejadas de los centros de producción, tienen un montón de limitaciones. La mayoría de los comerciantes que tienen autoservicio o hipermercados o despensas compran a mayorista y este no se produce de fábrica, compra a distribuidores y estos son lo que si van y compran de fábricas. La cadena comercial que se va dando en el traspaso del producto, cuando llega al mayorista con la rentabilidad que cada eslabón tiene que ir incorporando llega con el precio con suerte con el que regula el programa de precios máximos y deja al comerciante que tiene que comercializar el producto fuera de ley produciéndose dos alternativas o desabastece el producto para no ser sancionados o tiene que vender un poco más caro para tener mínimamente la cobertura de los gastos de comercialización”, siguió.

“A través de una serie de reuniones que hemos tenido, hemos logrado mantener reuniones con el ministro Matías Kulfas y la responsable de la Secretaria de Comercio Exterior, Paula Español. Le hemos explicado las complejidades que tenemos sobre todo en provincias como la nuestra que no es exclusiva ni excluyente y que la mayoría de las provincias tienen protocolo preventivos para el ingreso de mercadería, nos limitan a nosotros poder conseguir productos alternativos cuando algún avivado eleva el precio del producto por encima de lo que establece el programa y nos transforma en comerciantes que estamos obligados a depender de algún tipo de situación de la que somos ajenos”, añadió.

“Comprendida esta solución se ha comprometido a paulatinamente y tomando como iniciación productos que no incidan mucho en el bienestar de la alimentación de la comunidad comenzar a desmantelar el programa Precios Máximos reemplazándolo por este lanzamiento de Precios Cuidados que se va a dar el 7 de enero”, manifestó.

“Anoche se dictó la resolución 552/2020 donde se prevé que algunos productos que no son esenciales como el aceite de maíz, arroz integral, algunos productos de belleza y todo lo que tiene que ver con vinos y licores queden fuera de este programa”, explicó.

“Esto nos permite que podamos elegir a quienes le compramos además incentivará la competencia entre proveedores y obligará a que bajen los precios”, cerró.