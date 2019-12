PRECIOS FORMOSEÑOS SOSTENIDOS. Entró en vigencia la canasta y cajita navideña

El propietario de la cadena de Supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres en contacto con la AM990 habló entre otros temas de la puesta en marcha a través del programa Precios Formoseños Sostenidos la canasta y cajita navideña. La medida entró en vigencia este miércoles y se entenderá hasta el 31 de diciembre.

Cáceres comenzó diciendo “nuestra cadena se ha sumado al programa, como siempre cuando nos invitan, tratamos de acompañar con buenos precios. Hay algunas tarjetas que deben sumarse a las promociones que dan a nivel nacional, pero no llegan a nuestra provincia”.

En relación a las ventas en estas fechas indicó “hay un pequeño movimiento porque desde horas tempranas se han visto largas filas en algunos lugares, seguro que este jueves vamos a tener mejores ventas y creo que vamos a tener buenas ventas ya que próximamente se estarán abonando los sueldos”.

Y agregó “muchos formoseños se apuran a comprar algunas cosas para la comida de navidad. No creemos que se den faltantes ya que estamos bastante bien. Creo que puede llegar a faltar carnes o pollos. Hay que decir también que lo que hace a lácteos se ha normalizado”.

Doble indemnización

En relación a este tema, el empresario señaló “creo que hay medidas que son inoportunas porque eso hace que al menos en nuestro caso que tomábamos personas siempre para cubrir las vacaciones por tres o cuatro meses, algo que por el momento no vamos a poder hacer porque no sabemos cual es la letra chica de esta doble indemnización. Si tenemos la posibilidad de contratar personal por 90 días y después tomarlo o no no lo sabemos, debemos asegurarnos de que esto se podrá hacer”. Y agregó “nosotros contratábamos chicos que terminaban el secundario o la facultad a modo de pasantías, cargaban góndolas, pero hoy no se puede hacer eso. Directamente no vamos a tomar gente”.