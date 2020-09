PRECIO DEL DÓLAR. “Esta suba desalentará la compra de pasajes al exterior”

La gerente de la Empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 habló sobre la suba del dólar y el impacto que el mismo tiene para el sector.

“Ayer por la noche, se han manifestado las empresas de viajes del país, incluso creo que no hubo visibilidad de todas porque hay muchas agencias del interior de cada una de las provincias que también están con el mismo problema, es decir con ningún ingreso porque no hay ventas y de cada vez más cargas impositivas”, señaló la gerente.

“La suba de la moneda va a complicar el tema de un viaje al exterior para comprar un pasaje porque se están un 35 por ciento más caros. No es solo el problema de que no haya tantas ventas en turismo internacional, si no que uno de los petitorios que se hicieron ayer era que tuviéramos reglas claras en cuanto al turismo nacional, porque si bien se haba de que este puede reactivarse no sabemos de qué manera porque aún hay fronteras interprovinciales cerradas, no había una actividad que se vislumbre para estos meses posteriores, entonces hay situaciones donde hay agencias que ya no soportan la carga”, agregó.

Ventas de pasajes al exterior

Por suerte hubo unas ofertas de Copa Airlines muy interesantes y lo que contemplaba era que lo que comprabas lo podías utilizar durante todo el año que viene sin cambios de tarifas. Turismo de Castro lo que hizo fue vender esas ofertas de Copa Airlines durante un mes, el único problema es lo que se compre en la parte terrestre porque eso si va a significar un incremento del 35 por ciento, lamentablemente.

Todos los movimientos en dólares para el extranjero van a aplicar el 35 por ciento del incremento. Esta suba desalentará la compra de pasajes al exterior.