Posadas: Con 24 ordenanzas aprobadas, el Concejo Deliberante cerró su año legislativo

Con varios homenajes y la aprobación de iniciativas necesarias para construir una Posadas más linda como la modificación del Código de Procedimiento para la Justicia de Faltas, la regulación de las comisiones vecinales o la incorporación de un cupo para víctimas de trata, los ediles coronaron una nueva etapa legislativa.

Modificación del Código de Procedimiento de Faltas

Las iniciativa del concejal Pablo Velázquez, estudiada y aprobada por toda el Cuerpo Legislativo, permitirá generar una norma que regule los procedimientos, a fin de evitar que los magistrados del Tribunal puedan aplicar su discrecionalidad en la toma de decisiones, agilizando los procedimientos que se realizan en forma cotidiana.

El edil, incorporó una iniciativa para derogar los artículos 92°, 93°, 94°, 95°, 96°, 97° y 98° de la Ordenanza X – N° 7, referente al Código de Procedimiento en Materia de Faltas. “Este código de procedimiento de faltas municipal se trabajó todo el año y se hablaron de algunas dificultades que los colegiados presentaban en esa materia, pero el Concejo Deliberante finalmente trabajó para que hoy, esto se pueda probar. Lo importante qué es cuando no anteponemos los colores políticos y no nos anticipamos a salir en contra de lo que piden los vecinos. Seguramente lo que hoy estamos aprobando, no es el 100%, pero ya es un gran paso”, expresó Velázquez.

El trabajo en conjunto con juristas asesores, el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones y las juezas de faltas de nuestra ciudad, permitirá modernizar las normativas con la incorporación de nuevos ítems como Resolución de Conflictos, tareas comunitarias como sustitutivas de la pena, notificaciones electrónicas y medios digitales, entre otros.

“Ha sido un trabajo minucioso en materia legislativa, que también jerarquiza y se adapta al trabajo diario de los jueces. Si bien, nos ha llevado tiempo, hoy nos sentimos reconfortados de que este avance será para beneficio de los vecinos”, reflejó la concejal Marlene Haysler.

Orden del día:

Durante la sesión ordinaria N°31, se aprobó el proyecto de los concejales Malena Mazal y Horacio Martínez, para crear el Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental como parte del Plan Urbano Ambiental Posadas -PUAP-, Ordenanza XVIII – N°144. En el mismo sentido, se aprobó un dictámen de Ordenanza para crear el programa de capacitación permanente para el desarrollo urbano, destinado a la formación de la figura denominada “Responsable Ambiental Voluntario”.

Por otra parte, ediles aprobaron una nueva readecuación de la tarifa de taxis. Tras analizar lo expuesto por el sector en la Audiencia Pública y dando cumplimiento a la Ordenanza XI- N°80, que establecía una segunda revisión semestral de los costos del servicio, se estableció que la bajada de bandera pasará de $140 a $180 y la ficha de $15 a $20 en un solo tramo, una vez que sea promulgada su implementación en el Boletín Oficial Municipal.

Además, aprobaron una modificación del artículo N°1 y el Anexo 1 de la Ordenanza XVI- N°6 referente a la normativa para el servicio de automóviles de alquiler con taxímetro. También, aprobaron en ese marco, un dictamen de Ordenanza, basado en el proyecto del intendente Leonardo Stellato y el edil MC, Facundo Lopez Sartori, para regular el transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas.

También, se aprobó una iniciativa de la edil Marlene Haysler, para implementar el Programa de Reciclado Textil y Moda Sustentable, como nuevo paradigma de producción, consumo responsable, y estrategia de economía circular. Por otra parte, aprobaron un proyecto de Mariela Dachary para crear el monumento “Lazo Rosa”, en el espacio ubicado entre las calles Coronel López y Catamarca en la avenida Costanera.