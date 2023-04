Por reclamo salarial, trabajaron se movilizaron en el rectorado de la UNaF

Este lunes gremios no docentes realizaron una movilización en la Universidad Nacional de Formosa por la falta de pago del primer tramo de aumento establecido en paritarias firmadas con el Ministerio de Educación de la Nación. La AM990 dialogó con Jorge Insfrán, secretario adjunto de la Asociación de los trabajadores de la universidad nacional de Formosa (ATUNF) quien brindó detalles al respecto.

“Hoy nos encontramos en una situación que era crónica de una muerte anunciada, hicimos paritaria de 35% y en marzo debía incorporarse un 16%, nos encontramos que en el impacto de los haberes cobramos el mismo sueldo que en febrero; por eso nos declaramos estado de alerta y movilización”, inició diciendo.

Según precisó Insfrán, la confiscación de los haberes atenta directamente sobre derechos establecidos en la Constitución Nacional Argentina, es violatorio a las leyes laborales vigentes y desnuda una deslealtad absoluta contra las Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa, más aún cuando dichos fondos han sido transferidos para su ejecución.

“Además de este aumento que no nos pagaron, restaban percibir 7% en mayo y 7% en junio, pero no cobraron docentes ni no docentes; no vamos a aceptar ningún pago proporcional, queremos cobrar lo acordado” remarcó referente de ATUNF. “Esto no solamente afecta a los no docentes, también a los docentes y principalmente afecta a los alumnos, pero nos vemos en una situación de riesgo”, añadió.

Cabe destacar que presentaron ante el rectorado el reclamo del depósito del dinero de estas conquistas laborales, efectuando las denuncias pertinentes ante la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), y el Ministerio de Trabajo de la Nación por el “incumplimiento de sus responsabilidades y deberes de funcionario público”.

“Cuando hacemos los acuerdos paritarios ante del 31 de diciembre se hace un acta de la situación de la universidad, pero el rector viene haciendo mal las cosas y cortó diálogo con los dos gremios más importantes y eso se ve reflejado hoy”, concluyó.