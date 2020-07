Por qué Nai Awada quiere que Mauricio Macri vuelva a ser presidente

En una entrevista, sostuvo que el exmandatario “hizo muchas cosas mal” pero que no se dedicó a la política “para llenarse de plata”. Su crítica contra la gestión de Alberto Fernández.

En más de una oportunidad, Nai Awada criticó a su tío Mauricio Macri cuando era presidente. Sin embargo, cambió de opinión y hoy por hoy lo apoya. De hecho, reveló que le gustaría que fuera reelecto.

En primer lugar, la actriz criticó con dureza la gestión de Alberto Fernández. “Este Gobierno no me gusta para nada. No acuerdo con un millón de cosas. Está todo muy tapado debajo de la alfombra. Este discurso nacional y popular… Y los subsidios, la cuarentena. Desconfío muchísimo”, le contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En ese punto, remarcó que le gustaría que su tío fuera reelecto como mandatario. “Al lado de lo que tenemos hoy, me hubiese gustado que siga Mauricio. Él había metido muchos delincuentes presos que ahora están saliendo. Eso es imperdonable y no me gusta”, sentenció.

Además, aclaró que con su tío “está todo más que bien” a pesar de que lo criticó más de una vez. Antes de despedirse, volvió a remarcar que le “encantaría que volviera a ser presidente”. “Hizo muchas cosas mal pero por lo menos no tiene tantas causas de corrupción ni creo que sea mala persona. No vino a la política a llenarse la plata”, cerró convencida.