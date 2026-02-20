Por qué la Reforma Laboral debe volver al Senado tras su aprobación en Diputados

Antes del inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación el próximo 1° de marzo, Javier Milei se anotó un resonante triunfo con la sanción, en la madrugada de este viernes, de su polémica reforma laboral que quita derechos a los trabajadores y financia despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La ley fue sancionada con 135 votos a favor, 115 en contra y sin abstenciones. Sin embargo, como se eliminó el Artículo 44 que castigaba con una quita salarial a los trabajadores que, por ejemplo, se enfermaban de cáncer y debían seguir un tratamiento que les impedía concurrir a su puesto de trabajo, la iniciativa deberá regresar al Senado.

Es que para que una ley sea sancionada debe ser votado el mismo texto en ambas cámaras o bien, en caso de que se introduzcan cambios en la cámara revisora (en este caso Diputados) el proyecto original regresa a la cámara de origen (en este caso el Senado) para que apruebe el nuevo texto o bien insista con el original.

Lo que no podrá hacer el Senado es introducir nuevos cambios, sólo puede elegir entre el texto original o el modificado.

Por esta razón el camino legislativo de la reforma laboral no está terminado todavía y el oficialismo apura el trámite para que la iniciativa vuelva a ser tratada por la Cámara Alta el próximo viernes. Se por descontado que se aprobara el texto corregido en Diputados.

Que decía el artículo 44 de la reforma laboral

El artículo 44 de la reforma laboral, ahora eliminado por Diputados (aunque podría ser repuesto en el Senado) modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

Entre otras modificaciones, proponía segmentar el pago del salario según el origen de la afección y el comportamiento del trabajador, estableciendo porcentajes diferenciados y plazos más estrictos para el cobro del sueldo durante el período de enfermedad.

La propuesta contemplaba que, en aquellos casos en los que se comprobara una conducta voluntaria y riesgosa por parte del empleado, el salario durante la licencia bajara al 50% y, para el resto de los casos, se redujera al 75% del sueldo habitual. Además, se introducían límites para enfermedades crónicas y restricciones específicas para episodios repetidos en el tiempo.

Se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. Es decir que si padecía cáncer y se debía seguir un tratamiento al trabajador se le recortaría el 25% de su sueldo y si al año y medio sufría una recaída su empleador podía dejar de pagarle mientras se volvía a someter al tratamiento médico.