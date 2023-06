“Por Nuestra Gente Todo”: Se vivió una nueva jornada solidaria en el San Juan Bautista

En otro sábado juntos, el gobernador Gildo Insfrán encabezó una jornada solidaria con las atenciones y los servicios que brinda el Operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” en la Escuela N°407 del barrio San Juan Bautista de la ciudad de Formosa.

“Destacamos los trabajos que toda la semana estuvieron haciendo los organismos provinciales y la municipalidad con el perfilado de calles con movimiento de suelo y enripiado, con 1500 metros intervenidos”, dijo Insfrán en sus redes sociales.

“En esta zona de la ciudad se encuentran en ejecución la ampliación del Centro de salud “Dr. Jorge Mario Krimer” y la construcción del Salón de Usos Múltiples de la Fundación Racimo, obras que benefician a los vecinos y vecinas de este y otros barrios de esta zona”, expresó el primer mandatario provincial.

Asimismo, destacó que: “Vienen de la Capital Federal a querer decirnos qué tenemos que hacer los formoseños. Hablan de federalismo, pero son los más unitarios que hay. Cuando fueron gobierno con Macri, por decreto triplicaron la coparticipación de la CABA que nos sacaron al resto de las provincias. Y no conformes con eso, al poco tiempo eliminaron el Fondo Sojero que venía para las provincias y los municipios del país”.

Por último, resaltó que: “A pesar de ello continuamos realizando las obras. Somos formoseños, queremos a esta provincia. No nos van a venir a correr con la vaina, nosotros no pactamos con la adversidad. Y como siempre decimos: ¡en Formosa no se rinde nadie!”.