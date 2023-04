Por exceso de huelga, despidieron a 50 empleados de la fábrica de tanino

Desde el 25 de enero que los trabajadores de la fábrica de tanino en Formosa (UNITAN) pararon las actividades en la fábrica, y desde la entidad, denuncian extorsión y acciones delictivas. Según indicó el vocero de UNITAN, han sido 50 los empleados que fueron notificados de su despido por excederse con el derecho a huelga, haber incursionado en hechos de violencia y recurrir a la extorsión como método de negociación.

Antonio Gil, gerente de relaciones institucionales de UNITÁN, en contacto con la AM990, aseguró que no hay posibilidades de resolver el conflicto si los trabajadores “continúan con la misma actitud.

“Una cosa es el derecho de huelga y otro muy distinto el abuso o extorsión”, expresó enfáticamente. Y agregó que bloquean la entrada, y entonces no pueden entrar los empleados de comercio, no pueden entrar transportistas de madera; “acá es ‘me pongo acá, no te dejo moverte, no te dejo trabajar’”, dijo Gil quien remarcó que la fábrica de tanino se encuentra paralizada hace más de 70 días”.

Consultado sobre los que realizan el bloqueo, dijo que son empleados que trabajan y empleados de un gremio, por ejemplo, a los administrativos, a los químicos, etc.

También comentó que hace unos días un trabajador quiso entrar a trabajar y los manifestantes le pegaron con una gomera y le rompieron la moto.

Gil expuso que está constatado por escribano público que ellos bloquean la entrada.

Este conflicto nace con un reclamo de incremento salarial que era muy superior al que ofrecía la empresa. Al ser consultado sobre por qué le niegan el aumento a los trabajadores, respondió que “en las primeras cuatro categorías no hay nadie porque fueron superadas por la tecnología; en lo que serían las categorías más representativas donde está el 80% del personal, las tres últimas, hoy deberían estar cobrando 150 mil pesos bolsillo, cosa que está cobrando la fábrica de Puerto Tirol por ejemplo y el pedido del gremio en Formosa es desmedido, de más de 250%, piden el aumento y el adicional por todo”. La empresa ofreció el 102% y el ministerio de trabajo les dijo que no se puede homologar más de ese porcentaje.

Hubo 50 trabajadores despedidos por incumplimiento de mandatos judiciales por desalojo y por bloqueos.

Para cerrar, expresó que, en más de 100 años de historia, nunca la fábrica de tanino paró de trabajar por 70 días, lo más importante es que cada uno debe cumplir con su deber”.