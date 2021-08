Polleros entrerrianos acusan que los frigoríficos están cartelizados y pagan poco

Los productores integrados apuntan directamente al Cepa y asegura que pueden pagarles más porque el consumo ‘crece’. También afirman que están quedando muchos en el camino.

PARANÁ (NAP). “En la provincia de Entre Ríos se están produciendo muchos cierres de granjas medianas, donde los productores optan por dedicarse a otra actividad”, advirtió presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos, Ricardo Unrrein.

El productor integrado de pollos se encuentra en una situación extrema y delicada. Es el encargado de la crianza, la etapa que requiere mayores cuidados. Este periodo implica el 70% de todo el tiempo empleado en el proceso de obtención del pollo de consumo.

Capip representa a todo el arco productor del pollo parrillero, alrededor de 4200 granjas de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

“El crecimiento del consumo de pollo y la proliferación de cadenas de venta, difiere de la realidad que compromete el presente de los productores”, dijo el Ser Industia Radio el dirigente de Crespo, quien también pertenece a la Comisión Avícola de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Unrrein comentó que la situación “viene de arrastre de más o menos cuatro años, donde lo que nos abonan los frigoríficos por la crianza del pollo ya no cubre nuestros costos”.

“Esto depende directamente de que los frigoríficos reconozcan la labor que estamos haciendo, se produzca un acercamiento y nos abonen lo que realmente corresponde. Porque hoy el precio del pollo, si bien está barato y sigue dándole rentabilidad a ese sector, de acuerdo a las cuentas que sacamos nosotros, permitiría que nos paguen lo que corresponde manteniendo su margen de ganancias, sin aumentar el precio al consumidor”, dijo

Unrrein denunció que “los frigoríficos se han cartelizado a través de CEPA, que es la Cámara que los nuclea, donde han establecido un acuerdo. Cambiarse de empresa no vale la pena porque están sacando por cercanía, necesidad de una granja, un peso más u otro motivo. Pero un peso no nos alcanza. Tenemos muchos insumos directamente importados y en marzo estos insumos aumentaron entre un 20 y 30% en dólares. Como el gobierno nacional ha restringido los dólares para las exportaciones, para cumplir hay que salir a comprarlos por fuera y eso directamente aumentó el costo del producto que nos venden”.

Hace unos días el ministro Kulfas lanzó líneas de financiamiento. “Momentáneamente queda en el discurso. Esta semana vamos a tomar contacto con el Ministerio para que los créditos salgan a través de nuestra Cámara y no de Cepa, como está pasando ahora”.

“Hay, muy pocos productores los va a tomar porque no tenemos rentabilidad. Por más que quisiéramos equipar nuestras instalaciones con nuevas tecnologías, porque sabemos que nos hacen falta, no podemos. No tiene sentido largar una línea de crédito sin habernos consultado primero. Cuando se hizo esa reunión quedamos afuera y así salieron las cosas.