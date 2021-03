Polen y coronavirus

La exposición al polen en el aire aumenta la susceptibilidad a las infecciones virales respiratorias. Independientemente de si la persona es alérgica o no, las altas concentraciones de polen provocan una menor respuesta inmunitaria debido a una reducción de las proteínas antivirales (conocidas como interferones antivirales) que hacen frente a los virus. Teniendo en cuenta esto, un grupo de 154 investigadores se preguntó cómo afectarían las concentraciones de polen a la infección provocada por el SARS-CoV-2.

En busca de la respuesta, la catedrática Carmen Galán y el profesor José Antonio Oteros, del departamento de Botánica Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba, trabajaron junto a miembros de la Red Española de Aerobiología (REA) en un estudio internacional coordinado por la Universidad Técnica de Múnich y el Helmholtz Zentrum Múnich, ambas instituciones en Alemania, donde María P. Plaza, miembro de este grupo de investigación, está realizando un postdoctorado. Este equipo trabajó con un conjunto de datos de concentración de polen en aire de 130 sitios de 31 países y en los cinco continentes.

La declaración de la pandemia por COVID-19 coincidió con una ola de calor en el hemisferio norte que inició el primer gran pico estacional en las emisiones de polen de los árboles. Para conocer el papel de estas concentraciones altas de polen en la incidencia de COVID-19 el equipo cruzó los datos de polen de esta época concreta, junto con la humedad, la temperatura, la densidad de población y los efectos del confinamiento.

Tras el análisis descubrieron una mayor cantidad de polen en el aire estaría relacionada con los aumentos en las tasas de infección y que dicha tasa dependería en un 44% del polen cuando éste se presenta en concentraciones elevadas. El polen debilita la respuesta de esas proteínas de defensa contra el virus y genera más contagios.

Según los datos, las tasas de infección aumentaron después de una exposición a concentraciones más altas de polen durante los cuatro días anteriores. Sin confinamiento, un aumento de la concentración de polen en 100 granos de polen/m3 pareció implicar un aumento medio del 4% de las tasas de infección.

Así, en el camino de conocer mejor cómo afectan los factores ambientales a la propagación del SARS-CoV-2 este trabajo establece el papel del polen como factor modulador de la infección debido al efecto negativo del polen ante la respuesta inmunitaria.

Un mayor conocimiento del efecto de estos factores ambientales y la instalación de redes fiables de medición de bioaerosoles en tiempo real, uso de información y sistemas de predicción del polen podrían ser aliadas para hacer frente a la pandemia.

El estudio, titulado “Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe”, se ha publicado en la revista académica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). (Fuente: Universidad de Córdoba)

