PODER JUDICIAL. Malestar entre empleados por modificaciones en el horario de trabajo

La secretaria del gremio que nuclea a los trabajadores de la justicia provincial, Basilicia Benítez en contacto con la AM990 habló acerca del malestar que generó las modificaciones en el horario de trabajo en el Poder Judicial de la provincia y piden volver al horario anterior.

Benítez dijo “hace bastante tiempo venimos trabajando doble turno, que no es habitual si no que el horario que debemos cumplir es de 6,30 a 13.30 y por la tarde son convocados según el trabajo que desempeñen, este fue cambiando por la situación de pandemia”.

“Hubo en algún momento las ferias extraordinarias, pero nunca se ha dejado de trabajar”, añadió.

“Se han ido dividiendo en dos turnos para poder tener distanciamiento social y estábamos trabajando 100 por ciento después de las ferias del mes de julio. Hasta el día de ayer trabajamos de 7.45 a 12.45 y de 15 a 20 horas. El 4 de este mes, el STJ dictó una resolución en el que se modifica el sistema en cuanto a que se establece el sistema de rotación, se mantiene el doble turno y en este sistema de rotación es que se establece un 0 y un 30 por ciento de trabajadores en cada turno, con la rotación en el turno tarde, pero deja a criterio de cada magistrado una cierta flexibilidad de cómo llevarlo adelante”, se explayó.

“Nosotros decimos que esto no agrega ninguna mejoría al que ya veníamos haciendo, pero si deforma nuestra vida a tal punto que se modificaba hasta los horarios de trabajo. Se dio mucha angustia con esta situación”, indicó.

“Queremos volver al horario normal que es de 6.30 a 13.30 horas y por razones de servicio se convoca a los trabajadores según su tarea. El trabajo de la tarde no corre como horas extras”, cerró.