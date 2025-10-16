Plan Nutrir: Siete años de una política integral que fortaleció la mesa de las familias formoseñas

El 16 de octubre de 2018, en el Día Mundial de la Alimentación, el

gobernador Gildo Insfrán lanzaba el Plan Provincial Alimentario Nutrir

como respuesta a la crisis socioeconómica y alimentaria generada a nivel

nacional bajo la Presidencia de Mauricio Macri.

El objetivo era garantizar el acceso a alimentos para personas en situación

de vulnerabilidad (especialmente mujeres embarazadas, niños y adultos

mayores) a través de la entrega de bolsones con productos cultivados en las

chacras de los pequeños productores paipperos.

Hoy, siete años después, esta política integral de justicia social y soberanía

alimentaria reafirma el compromiso de un Estado presente, que no solo

provee alimentos, sino que acompaña, cuida y sostiene a las familias

formoseñas, especialmente en los contextos de mayor dificultad.

Al respecto, en el marco de la conmemoración, la coordinadora ejecutiva

de Nutrir, Anahí Santander, conversó en exclusiva con AGENFOR y

evocó: “Nutrir arranca en el año 2018, en un contexto complicado, en pleno

Gobierno de Macri, con una declaración de emergencia alimentaria

nacional y muchísima gente que iba perdiendo sus tarjetas alimentarias”.

En ese contexto, “el Gobierno de la provincia de Formosa armó este plan

para dar respuesta a esas familias que se estaban quedando afuera, una vez

más, por Gobiernos neoliberales, para que esas personas, esas familias, no

se queden sin ese respaldo alimenticio”.

Rememoró que en ese momento “hablábamos de entre 14.000 y 15.000

familias de Formosa Capital que tuvieron la respuesta con esos bolsones”

con productos paipperos y luego, con el correr de los años, “fue

evolucionando de manera positiva, llegando hoy en día a 18.500 familias”.

A su vez, lamentó que con la llegada a la Presidencia de la Nación de

Javier Milei “se produjo un salto” debido a las políticas de ajuste y

desfinanciamiento, generándose “muchísima más demanda de las tarjetas

alimentarias y Nutrir tuvo que ampliarse un poquito más”.

Resaltó que “en estos siete años fuimos mejorando en un montón de cosas,

y esto tiene mucho que ver también con la estrategia de llegar justo a

tiempo con estos productos, que en un 80% son frescos”, tales como

verduras, hortalizas y frutas, obtenidos de las chacras paipperas. Y el 20%

son húmedos-secos, como fideos, arroz, azúcar, etcétera.

Explicó que “trabajamos con 17 localidades de toda la provincia de

Formosa, según la temporada”, para elaborar bolsones que poseen “entre

18 y 20 productos cada uno, rozando los 30 kilos de productos”.

En ese sentido, puso en valor que Nutrir es “un círculo virtuoso”, ya que

detrás de todo “están los más de 1000 paipperos de estas 17 localidades de

toda la provincia que trabajan para abastecerlo”, además de generar

alimentos para las ferias francas y las de Soberanía Alimentaria Formoseña.

Del mismo modo, elogió la visión estratégica y la decisión política del

gobernador Insfrán, al recordar que en el mes de septiembre de 1996, en la

localidad de General Belgrano, lanzó el PAIPPA, “un programa de

sostenimiento del productor agropecuario formoseño”, lo que constituyó la

piedra basal del Plan Nutrir.

Mejora de la calidad de vida

En cuanto al funcionamiento del plan provincial alimentario, detalló que

por una parte “tenemos un sistema de carga de datos de las personas que

son los beneficiarios” y, por otro lado, “los siete centros de entrega de

bolsones en diferentes barrios en Formosa Capital, con toda su logística,

desde donde cada persona retira su bolsón”, además de los encargados de ir

a las chacras paipperas del interior para recoger los productos.

“Una vez que la persona está inscripta, es decir que ya se hicieron todas las

entrevistas y chequeos previos, se le entrega una tarjeta magnética donde

constan todos sus datos y qué centro le queda más cercano a su domicilio,

así como qué día y horario le toca retirar el bolsón alimentario, dos veces al

mes”, precisó, informando que “quienes deseen acceder a este plan, deben

acercarse a los Espacios de la Comunidad Organizada (ECO), donde las

asistentes sociales les tomarán sus datos para programar una visita al

domicilio y realizar el estudio de las condiciones socioambientales”.

Categórica, dejó en claro que “no festejamos que sean 18.500 los

beneficiarios”, sino cuando la persona “ya está en un trabajo formal y va

mejorando su calidad de vida”, dándose de baja en el plan, permitiendo

otro ingreso.

“Destacamos que haya un programa como este en la provincia de

Formosa”, que destine recursos propios a hacerle frente a la crisis

socioeconómica nacional generada por las políticas neoliberales y

libertarias, valorando el “gran esfuerzo que se hace” para sostenerlo.

Además, hizo notar que “al bolsón se le agregaron los productos elaborados

por el Laboratorio Provincial Laformed”, como los repelentes, larvicidas e

insecticidas para la lucha contra el dengue, que en Formosa es

interinstitucional y constante desde hace muchísimos años. Y también los

fabricados por Nutrifor, como la leche fortificada, el mate cocido, la

chocolatada, las mermeladas, entre otros.

Asimismo, haciendo un cálculo, Santander estimó en “más de $100 mil” el

valor de cada bolsón de Nutrir, puntualizando que contiene una amplia

variedad de verduras de hojas como lechuga, rúcula y acelga, hortalizas y

frutas. “Cada bolsón es representativo de la temporada –señaló-. De

acuerdo a la época, hay zapallos de diversos tipos, acelga, lechuga,

berenjena, batata, mandioca, además de pollo, fideos frescos, leche, mate

cocido, mermeladas de Nutrifor y dulce de batata”, enumeró.

“En Formosa se les dan todas estas posibilidades a las personas que más

necesitan, porque sabemos que no es solamente un bolsón, sino que todo va

acompañado por educación, salud y un acompañamiento integral a las

familias”, remarcó.

Para finalizar, informó que para conmemorar el nuevo aniversario de

Nutrir, “se vienen llevando adelante talleres de capacitación a la

comunidad, donde con nuestras nutricionistas vamos a los centros y

hacemos talleres de alimentación saludable y cocina, así como de

manipulación segura y conservación de alimentos”.

Testimonio

En estos siete años de Nutrir, Juana compartió su testimonio, reflejo de una

política pública que transforma realidades y fortalece derechos.

“Estoy muy contenta por este plan que recibimos. A todos nos ayuda en

esta situación nacional que estamos pasando. Es un ejemplo que en otros

lugares no hay”, significó y agradeció al Gobierno provincial “por toda la

ayuda que nos da”.

“Estoy muy contenta porque cada 15 días puedo ir a buscar mi bolsón.

Muchas gracias, Plan Nutrir. ¡Felicidades en este nuevo aniversario!”,

deseó.