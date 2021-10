PLAN MI MOTO. Señalan que se complica poder cumplir con el programa lanzado por el Banco Nación

El referente de la C谩mara de Comercio de Formosa, Freddy Vera en contacto con la AM990 habl贸 cerca del faltante de productos para el programa Mi Moto del Banco Naci贸n.

Vera dijo 鈥渆ste es un programa que est谩 consensuado con el Banco de la Naci贸n Argentina y el programa Mi Moto y estamos un poco estancados porque hoy las terminales no tienen los elementos para hacer las ventas porque no ingresan las motos鈥.

鈥淓ste es uno de los problemas como tambi茅n en el del automotor porque no entran insumos para su fabricaci贸n, no se est谩n autorizando las exportaciones porque no hay d贸lares鈥, a帽adi贸.

鈥淣osotros mandamos una nota al secretario de Comercio interior donde toda la cadena de valor ha firmado advirtiendo de esta situaci贸n, porque si no entran los insumos traer谩 graves problemas al sector y a los trabajadores鈥, indic贸.

鈥淓sta comprometido todos los productos de la industria, est谩 muy complicada la econom铆a argentina. Ellos est谩n muy preocupados por las elecciones del pr贸ximo mes que la situaci贸n del pa铆s鈥, cerr贸.