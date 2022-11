Piñón Fijo rompió el silencio y habló de su conflicto familiar: “Extraño mucho a mis nietos”

En agosto pasado se supo de la interna familiar de Piñón Fijo, quien después de haberse separado de su mujer Karina Suárez, también perdió contacto con sus hijos Jeremías y Sol. Por consiguiente, el payaso dejó de ver a su nieta Luna y nunca conoció a Leon, el segundo hijo de Sol.

“Fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones. Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, fue lo último que dijo al respecto Fabián Gómez, la persona por detrás del personaje.

Y ahora, Piñón reapareció en una entrevista que le hicieron en Canal 12 de Córdoba y que fue replicada por Socios del Espectáculo (El Trece). Allí, el payaso habla de la cuestión de una manera elíptica. “Uno se ha puesto viejo, pero feliz. Tratando de aprender un poco de la huella, del camino. Quizás cuando uno era más joven y era más arrebatado, quería que las cosas fueran ya y como yo quiero. Y cuando se entrelazan historias y caminos de vida que tienen que ver con seres que uno ama, uno también tiene que aprender a esperar y tratar de ser cauteloso para no dañar al otro”, comenzó diciendo.

“El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá”, decía mientras se tocaba el pecho a la altura del corazón. “Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño…”, agregó Piñón Fijo.

Por otra parte, aseguró extrañar “mucho, mucho, mucho, mucho” a sus nietos. “Lunita, más que nieta, es una amiga. Teníamos una relación de amigos. Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano. Y a Leoncito no lo conozco, pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó. Y seguramente me lo van a preguntar. Y seguramente se lo estarán preguntando con su cabecita y corazoncito”, dijo Gómez.

“Para eso hay que defender la sanidad, mientras tanto. No vaya a ser cosa de que cuando te abran la puerta, no puedas estar a la altura de esa sanidad. La obligación que a uno le queda es estar parao, como dice la canción de Rubén Blades. Estar de pie y listo para ese abrazo”, cerró Piñón Fijo al respecto.

Al finalizar la nota, la panelista Mariana Brey contó que se comunicó con Piñón acerca de rumores que indicaban que el payaso iba a demandar a sus hijos Jeremías y Sol por todo lo expuesto en las redes sociales. Sin embargo, el propio Gómez desmintió eso. “No está en sus planes demandar a sus hijos”, dijo la periodista.

“Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, había sido el mensaje con el que Piñón Fijo expuso la grieta familiar, junto a una foto en el que se lo veía con su nieta Sol y con dos contundentes hastags: “#Derecho Nietos” y “#Derecho abuelos”.