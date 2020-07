Pingüinos y aves gigantes de la prehistoria

Los enormes pingüinos de Nueva Zelanda que vivieron hace 62 millones de años tenían homólogos parecidos en Japón, Estados Unidos y Canadá, según un estudio publicado en la revista Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.

Unos científicos han identificado sorprendentes similitudes entre los huesos fosilizados de los pingüinos y los de un grupo de aves mucho más jóvenes del hemisferio norte, los plotoptéridos.

Estas similitudes sugieren que los plotoptéridos y los pingüinos antiguos se veían muy similares y podrían ayudar a los científicos a entender cómo las aves comenzaron a usar sus alas para nadar en lugar de volar.

Hace unos 62 millones de años, los primeros pingüinos conocidos nadaban en mares tropicales que casi sumergían la tierra que ahora es Nueva Zelanda. Los paleontólogos han encontrado los huesos fosilizados de estos antiguos animales en Waipara, al norte de Canterbury. Han identificado nueve especies diferentes, que van desde pequeños pingüinos, del tamaño del actual pingüino de ojos amarillos, hasta monstruos de 1,6 metros de altura.

Los plotoptéridos se desarrollaron en el Hemisferio Norte mucho más tarde que los pingüinos, apareciendo las primeras especies entre 37 y 34 millones de años atrás. Sus fósiles han sido encontrados en varios lugares de América del Norte y Japón. Como los pingüinos, usaban sus alas en forma de aletas para nadar por el mar. A diferencia de los pingüinos, que han sobrevivido hasta la era moderna, la última especie de plotoptéridos se extinguió hace unos 25 millones de años.

Los científicos del estudio – el Dr. Gerald Mayr del Senckenberg Research Institute and Natural History Museum de Frankfurt; James Goedert Burke Museum of Natural History and Culture and University of Washington; y los conservadores del Museo de Canterbury, el Dr. Paul Scofield y la Dra. Vanesa De Pietri – compararon los huesos fosilizados de los plotoptéridos con especímenes fósiles de las especies de pingüinos gigantes Waimanu, Muriwaimanu y Sequiwaimanu de la colección del Museo de Canterbury.

Encontraron que los plotoptéridos y los antiguos pingüinos tenían picos largos similares con fosas nasales de apariencia recortada, huesos del pecho y los hombros parecidos y alas similares. Estas similitudes sugieren que ambos grupos de aves eran fuertes nadadores que usaban sus alas para propulsarse hacia las profundidades del agua en busca de alimento.

Algunas especies de ambos grupos podían crecer hasta tamaños enormes. Los mayores plotoptéridos conocidos tenían más de 2 metros de largo, mientras que algunos de los pingüinos gigantes tenían hasta 1,6 metros de altura.

A pesar de que comparten una serie de características físicas con los pingüinos tanto antiguos como modernos, los plotoptéridos están más estrechamente relacionados con los piqueros, alcatraces y cormoranes que con los pingüinos.

“Lo notable de todo esto es que los plotoptéridos y los pingüinos antiguos desarrollaron estas características compartidas de forma independiente”, dice el Dr. De Pietri. “Este es un ejemplo de lo que llamamos evolución convergente, cuando organismos relacionados de forma distante desarrollan rasgos morfológicos similares bajo condiciones ambientales similares”.

El Dr. Scofield dice que algunas grandes especies de plotoptéridos se habrían visto muy similares a los antiguos pingüinos. “Estas aves evolucionaron en diferentes hemisferios, con millones de años de diferencia, pero desde la distancia sería difícil distinguirlas”, dice. “Los Plotoptéridos parecían pingüinos, nadaban como pingüinos, probablemente comían como pingüinos, pero no eran pingüinos”.

El Dr. Mayr dice que los paralelismos en la evolución de los grupos de aves insinúan una explicación de por qué las aves desarrollaron la capacidad de nadar con sus alas.

“El buceo propulsado por las alas es bastante raro entre las aves; la mayoría de las aves nadadoras usan sus patas. Creemos que tanto los pingüinos como los plotoptéridos tuvieron antepasados voladores que se zambullían desde el aire en el agua en busca de alimento. Con el tiempo, estas especies antepasadas mejoraron en la natación y empeoraron en el vuelo”. (Fuente: NCYT Amazings)