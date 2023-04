Piñeiro tras las precipitaciones: “La Municipalidad no reacciona”

Desde horas bien tempranas cayó una fuerte lluvia sobre la ciudad y otras partes de la provincia. Desde la Municipalidad trabajan en los barrios capitalinos más alejados del casco urbano donde hay algunas anegaciones producto de la intensidad de las precipitaciones. Algunas calles céntricas, también con complicaciones por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo. Por este tema, y otros más, la AM990 se puso en contacto con Gerardo Piñeiro, quien es concejal de la ciudad de Formosa por la UCR.

En un inicio, sobre las obras hechas para mitigar este tipo de situaciones, dijo que son más importantes mantenerlas para que sigan funcionando de manera correcta. “Si las alcantarillas están tapadas de basura, es muy difícil que drene el agua”, dijo. Y siguió: “Nunca terminamos las obras básicas de infraestructuras”.

Al respecto dijo que “la municipalidad no reacciona”. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer para cambiar esto, y “no tener que salir corriendo cuando al vecino le entra agua o le cae un árbol encima de la casa”.

Sin embargo, no se hace nada para impedir estas situaciones, ya que “es negligencia de la gestión”, reflexionó.

Si bien es verdad que “también somos muy sucios como sociedad, esto es todo consecuencia de una gestión improvisada”, enfatizó.

Tambien se refirió al nuevo cuadro tarifario de taxis y remises, el cual prevé un aumento que no era el que pedían los trabajadores, quedando la bajada diurna 220 pesos, la nocturna 245 pesos y la ficha diurna 17 y nocturna 20, lo que equivale un 20% del aumento anterior dado en noviembre del año pasado.

Explicó que se usa este criterio porque no “queremos que supere el aumento que da el poder ejecutivo a los empleados públicos”.

El sector está colapsado, no cubre los costos del servicio, pero hay temas de fondo que se deben discutir para mejorar el sistema de transporte de la ciudad.

El control del servicio tambien falla, nadie controla lo que se cobra, si los autos están habilitados o no, entre otras cosas.

Económicamente para la familia del remisero, le conviene salir a trabajar de manera ilegal, “porque si quiere trabajar de manera legal, tiene que ganar 10 mil pesos al día para quedarse con 2500, luego de pagar todo lo que tiene que pagar para poder trabajar”, explicó.

Y como estado empujamos al sistema para que se continúe trabajando de manera ilegal.

Para cerrar, expresó que el consejo Deliberante del que es parte, no discute cosas que hagan crecer a la ciudad, y no podemos proyectar una ciudad a futuro que mejore la calidad de vida del vecino.