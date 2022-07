Piñeiro: “No puedo creer que aún no hayan solucionado el problema que tienen con los combustibles”.

El concejal Gerardo Piñeiro en contacto con la AM990 habló acerca de la poca frecuencia que mantienen los colectivos urbano.

Piñeiro dijo “aún no puedo creer que no se hayan previsto estas cuestiones, por el tema del combustible. Hace tres meses que ha reventado esta situación con el gasoil”.

“La empresa ya nos había dejado sin servicio por este problema”, añadió.

“Nosotros pedimos que la Municipalidad intervenga con el inconveniente que estaban teniendo para conseguir este líquido, pensamos que no volveríamos a estar en esta situación de que una vez más la falta de combustible sea el pretexto para salir a trabajar”, indicó.

Asimismo, continuó: “otra vez estamos con un servicio de emergencia y en esta situación y no pasa nada, no se toman las medidas que se deben tomar. La empresa no contesta las preguntas que se habían pautado que se haría por Concejales”.

“La comisión de Transporte hicimos una auditoria previa a que la empresa pretenda aumentar el costo del pasaje. Queríamos que se trate la emergencia del transporte, pero le pedíamos que nos respondan unas cuantas preguntas porque queremos saber si la empresa ha hecho todas las diligencias para que se garantice el servicio y las condiciones en que se encuentran los móviles”, manifestó.