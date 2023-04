Piñeiro: “Desde la UCR queremos mantener fortalecido a JxC para que no sea como el gobierno de Macri”

El concejal Gerardo Pi帽eiro, vicepresidente de la Comisi贸n de Transporte del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa dialog贸 con la AM990 y brind贸 su opini贸n sobre la decisi贸n del Presidente Alberto Fern谩ndez de bajarse de las pr贸ximas elecciones y habl贸 sobre el escenario pol铆tico local.

En primer lugar, sobre la decisi贸n de Alberto Fern谩ndez, indic贸 que: “Favorece a la rep煤blica Argentina, porque es un gobierno desgastado que no ha tenido la capacidad de crear un plan econ贸mico para la inflaci贸n galopante, con la cantidad de personas que han ca铆do en la pobreza y sin un programa de gobierno”.

“Desde el radicalismo queremos mantener fortalecido JxC para que no sea una simple coalici贸n de gobierno y sea como el gobierno de Macri, por lo que estamos tratando de buscar f贸rmulas y ver como seguir”.

Consultado sobre la postura de Francisco Paoltroni, el edil record贸 que: “No forma parte de ninguna alianza de ning煤n partido y con sus declaraciones le falta el respeto a un frente electoral, nunca manifest贸 su intenci贸n de incorporarse al espacio”.

En ese sentido, Pi帽eiro resalt贸 la necesidad de que el empresario que aspira a la gobernaci贸n: “Tiene que sentarse en la mesa de di谩logo, ver si coincidimos en la mesa de pol铆ticas p煤blicas y someterse a la decisi贸n de los otros partidos componentes que est谩n present谩ndose como alternativa”.

Sobre la intendencia en la ciudad capital, especific贸 que no es serio que nadie se adjudique como 煤nico candidato. Intendente. “En el Frente Amplio Formose帽o, Neme va como candidata por Nuevo Pa铆s, Quique Ram铆rez por el PRO, por la UCR Miguel Montoya y no descarto otros candidatos, como yo, pero no confirmo mi candidatura”.