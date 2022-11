Piden actualización de aranceles médicos

El Dr. Hernán Sánchez, referente de FEMEFOR, en contacto con la AM990 habló sobre el pedido de actualización de aranceles médicos a varias obras sociales.

Sánchez arrancó diciendo: “Está complicado por el tema inflación a nivel país, y no hay buenos augurios por lo que se ve”.

Y agregó: “Lo que son las prepagas y obras sociales, se está trabajando con pedidos de aumentos y hasta el momento contestaron de buena manera. Con el único problema es con IASEP y la mutual policial. Contó que “se les solicitó el incremento y nos dieron 18%, el cual nos pareció muy bajo porque la verdad no nos cierra, ya que nosotros solicitamos para terminar el año, el 30%”.

“Una consulta médica vale 1500 pesos y un 18 se incrementaría en 1800 pesos y calculamos que una consulta médica no puede estar debajo de los 3000 pesos o10 dólares”, ejemplificó.

“La idea es seguir negociando”, dijo. “Se viene negociando hace mucho tiempo y la idea es seguir negociando, en pos de no perjudicar a los afiliados que es lo más importante” por eso mismo se busca “entablar una nueva reunión, aspirando a lograr una respuesta favorable desde esa institución médica, con respecto a los aranceles de los profesionales nucleados en la salud privada”, agregó.

“Teniendo en cuenta que el único que se ve afectado es el afiliado, que se queda sin la prestación y esa no es la idea. Queda descartado cortar el servicio. Ojalá tengamos una respuesta positiva del otro lado”, finalizó.

Día del médico

“Se realizará el 2 de diciembre una fiesta para celebrar el día del médico, que es el 3 de diciembre. La fiesta está organizada por la federación médica y aclisa. Se llevará a cabo en el salón de la federación médica y está dirigida a todos los médicos que sean o no parte de Femefor. Las tarjetas ya están disponibles para todos los que quieran ir”, concluyó.