¿Perros entrenados para oler la COVID-19 en el sudor de personas infectadas?

Los perros poseen un sentido del olfato extraordinariamente potente y sofisticado, que les permite desde descubrir explosivos ocultos en una maleta hasta detectar algunos problemas de salud en la gente a la que olisquean.

Los perros entrenados de manera apropiada podr√≠an ser capaces de detectar personas infectadas con COVID-19 olfateando muestras de sudor de sus axilas, seg√ļn un estudio preliminar llevado a cabo por el equipo de Dominique Grandjean, de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, adscrita a la Universidad de Par√≠s Este en Francia.

El objetivo de este estudio ha sido evaluar si los perros entrenados podían discriminar entre las muestras de sudor de los individuos sintomáticos que habían dado positivo en COVID-19 y las de los individuos asintomáticos que habían dado negativo en COVID-19.

El estudio se llev√≥ a cabo en dos lugares (Par√≠s y Beirut de El L√≠bano), sigui√©ndose en cada sitio los mismos protocolos de entrenamiento y pruebas, y cont√≥ con la participaci√≥n de seis perros detectores (tres perros detectores de explosivos, un perro de b√ļsqueda y rescate, y dos perros detectores de c√°ncer de colon).

Se reclutaron para el estudio un total de 177 personas (82 personas asintomáticas que habían dado negativo en COVID-19, y 95 personas sintomáticas que habían dado positivo en COVID-19, de cinco hospitales. Se recogió una muestra de sudor de las axilas por cada persona.

Las sesiones de entrenamiento de cada perro duraron entre una y tres semanas.

Una vez entrenados los perros, los investigadores les dieron a oler diversas muestras en sesiones destinadas a probar su capacidad de oler la COVID-19. La tasa de éxito por perro (es decir, la cantidad de indicaciones correctas dividida por la cantidad de pruebas) osciló entre el 76% y el 100%.

Estos resultados aportan indicios bastante sólidos de que los perros debidamente entrenados y en las circunstancias apropiadas pueden ser capaces de detectar la COVID-19 en personas. De todos modos, conviene corroborar estos resultados en experimentos adicionales e investigar más en este campo.

Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLoS ONE.

