Paulo Vilouta dio positivo de coronavirus: “Lamentablemente me tocó a mí también”

El periodista contó a Teleshow que se encuentra aislado desde el jueves, cuando su compañero de radio La Red, Gustavo López, anunció que se había contagiado de COVID-19

Este caso representa la importancia de tomar las medidas necesarias y a tiempo para evitar la propagación del coronavirus. El jueves a la tarde Gustavo López contó que se sometió a un test, a pesar de no tener síntomas, porque un compañero suyo de radio La Red había dado positivo. La prueba determinó que él también tiene coronavirus y, por ese motivo, Paulo Vilouta, con quien ese mediodía había compartido estudio en la emisora, se aisló de manera preventiva.

Finalmente, Vilouta se realizó el test de coronavirus este sábado a primera hora y por la tarde le entregaron el resultado: positivo. En diálogo con Teleshow, el periodista contó: “Estoy asintomático, así que, gracias a Dios, por ahora todo bien. Ya empiezo a contar los días. Ojalá que lo siga llevando así, sin problemas. Lamentablemente me tocó a mí también”.

Por lo pronto, mañana saldrá al aire vía Zoom en Vivo el domingo, el noticiero que conduce junto a Carolina Losada por A24, y el lunes hará lo propio en Intratables, por América, para contar cómo está transitando este momento tan delicado. Después, la idea es tomarse un descanso y recuperarse de la mejor manera mientras continúa con el aislamiento.

“Esto es día a día. Primero haremos eso y después veremos… Cuando les tocó a Ale Fantino y Edu Feinmann, por ejemplo, pararon. Porque es como que uno no está al cien por ciento. Pero por lo menos quiero salir al aire estos días para contarles cómo estoy a mis compañeros y a la gente”, contó Vilouta.

Son varias las figuras del mundo del espectáculo y el periodismo que se contagiaron de coronavirus. Andy Kusnetzoff, Lizy Tagliani y Nicole Neumann, solo por citar algunos nombres, fueron de las personalidades más destacadas que dieron positivo de COVID-19. Recientemente les tocó a varios trabajadores del grupo América: Alejandro Fantino (quien ya recibió el alta y volvió a su programa), Eduardo Feinmann y Gustavo López.

“Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde: les quiero decir que me dio positivo el examen de coronavirus. Fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme”, contó Gustavo López en su programa de radio La Red, Un buen momento.

Sobre el proceso del test, contó: “Llamé por teléfono primero y tardan 72 horas en venir, mucho tiempo. ¿Qué hacés 72 horas esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa. Me preguntaron si tenía síntomas y no tenía como para que me hicieran el hisopado, no alcanzaba con eso. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior y que había ido por las dudas”.

El periodista explicó que, en ese momento, le indicaron que tenía que regresar a su casa porque no estaba en condiciones de ser testeado: “Como para no sentir que había ido para nada y como había sentido un dolor de cabeza fuerte en un momento, le dije que había tenido algo de fiebre en la madrugada y ahí me dijeron que sí, que me haga el hisopado. Me lo hice, volví a mi casa, y le dije a mi familia que se queden tranquilos, porque no tenía ningún síntoma y seguro me iba a dar negativo. Cuando a las 48 horas me avisan que la prueba dio positiva, no lo podía creer”.

El sábado subió un video para contar que su esposa, Laura, y sus hijos, Lorenzo y Lourdes, también se hicieron el test y, afortunadamente, dieron negativo de coronavirus.