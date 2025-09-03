Paulo Londra brilló en Perú ante más de 40 mil personas con una increíble presentación

Paulo Londra culminó la segunda parte de su gira internacional en Arequipa, Perú ante una multitud en el Jardín de la cerveza. A lo largo de la noche, desplegó su impactante show destacado por su explosiva puesta en escena acompañada del infinito talento del referente urbano.

Con un repaso que no dió respiro,, Paulo eligió regalarles a todos sus fanáticos sus grandes hits como “Sin cadenas”, “Plan A”, “Romeo y Julieta” y “Tal Vez”. También, se sumaron a la lista las de su reciente material “Versus”.

La película de Netflix con una historia romántica, dramática y emotiva que es un éxito mundial

Durante su estadía en Arequipa, el referente urbano, disfrutó del emocionante cariño de todos sus fanáticos, quienes lo recibieron en el aeropuerto de la ciudad peruana. Luego lo esperaban más demostraciones de amor con fans copando el aeropuerto y el hotel y finalmente en el Jardín de la cerveza. Cada momento vivido, es fruto de lo que Paulo cosechó con su talento y carisma inigualables.

Paulo continuará su gira por Chile, Colombia y Ecuador, mientras en Argentina se palpita su llegada a casa. Miles de personas orgullosas de este artista que brilla en todo el mundo con su arte podrán disfrutar de una noche especial en Córdoba el 29 de noviembre en Quality Arena con entradas agotadas.

En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del LollaPalooza compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.

A principios de 2025 Paulo se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid con entradas agotadas y shows que marcaron a fuego un año trascendental en su vida.

Luego realizó su arrolladora gira por México con entradas totalmente agotadas en sus fechas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, en donde reunió a más de 70.000 personas en un despliegue escénico descomunal.