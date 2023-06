Patricia Bullrich trató de bajarle el tono a su pelea con Horacio Rodríguez Larreta: “No comments”

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, evitó confrontar con su compañeros de espacio y oponente en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, luego de decirle “ventajero y oportunista”.

“Vamos a mirar para adelante. La gente sabe cual es el proyecto que representamos. Estamos en rumbo, determinados a un cambio y no vamos a entrar a ninguna provocación. No voy a hablar más del tema. Como dicen los americanos, no comments”, dijo la dirigente del PRO ante la consulta del periodista de C5N Lautaro Maislín.

Y agregó: “nuestra concentración, mensaje y abrazo es para los argentinos. No hablamos más de aquellos que critican, que digan lo que quieran. Vamos a hablar de nosotros“.

Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa juntos a su compañero de fórmula Luis Petri y el precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti, y advirtió que a pesar de las diferencias que pueda tener con el Jefe de Gobierno porteño piensa que “no vamos a arrastrar votos, sino que estamos convencidos que los ciudadanos van a elegir una propuesta de cambio”.