Patricia Bullrich denunció al Gobierno por intervenir su fundación

La titular del PRO -de licencia para hacer campa帽a electoral- Patricia Bullrich denunci贸 esta semana al ministro de Justicia, Mart铆n Soria, despu茅s de que entrara en vigencia la intervenci贸n de su fundaci贸n por un plazo de 180 d铆as h谩biles.

El ministerio de Justicia encabez贸 la intervenci贸n del Instituto de Estudios Estrat茅gicos en Seguridad Asociaci贸n Civil (IEES) que fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades econ贸micas, pero la titular del PRO acus贸 al Gobierno de usar el caso para “correr la atenci贸n de su gesti贸n desastrosa”.

La fundaci贸n presidida por Patricia Bullrich est谩 sospechada de ser parte del presunto financiamiento irregular de su campa帽a presidencial, y el juez Lijo orden贸 su intervenci贸n tras reparar en las “irregularidades contables” que ya hab铆an sido detectadas por la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.

“La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campa帽a pol铆tica”, sostuvo el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en su resoluci贸n.

Tras acusar de persecuci贸n pol铆tica al ministro de Econom铆a, Sergio Massa, la titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio dirigi贸 sus esfuerzos a pelear la causa ante el poder Judicial.

As铆, esta semana la abogada de Patricia Bullrich, Silvina Mart铆nez, afirm贸 que “lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista”.

“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jur铆dicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realiz贸”, se帽al贸 Mart铆nez al dar cuenta de que “se divulga informaci贸n sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociaci贸n y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”.

“Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculaci贸n con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen”, agreg贸.

Para la abogada, la causa en contra de Bullrich se manej贸 “en secreto” y detall贸 que la intervenci贸n se produjo a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder.

“Desde el a帽o 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 a帽os!!! [sic] Ello porque la ley org谩nica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Naci贸n la intervenci贸n en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violaci贸n de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del inter茅s p煤blico; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso”, concluy贸 en su escrito la abogada.