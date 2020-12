PASO. Para Amarilla la medida de suspender las elecciones primarias es una buena medida

El diputado provincial, Juan Carlos Amarilla en contacto con la AM990 habló acerca de la posibilidad de eliminar las PASO (Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias).

Amarilla manifest√≥ ‚Äúen el orden nacional nuestro partido tiene reparos respecto a esta decisi√≥n que piensa tomar el Presidente de la Naci√≥n. En nuestro partido no ven muy oportuno esta posibilidad de suspender, eso es lo que sostiene nuestro partido del orden nacional‚ÄĚ.

‚ÄúEn mi opini√≥n hemos visto con mucha claridad los argentinos la puesta en funcionamiento de este sistema por el que se seleccionan los candidatos para ocupar cargos nacionales y son las PASO. Creo que este instrumento no tendr√≠a que continuar vigente, creo que debe derogarse, no suspenderse en su aplicaci√≥n y esto lo digo porque representa en un momento muy especial de la Argentina, al menos para m√≠ un tremendo derroche de dinero‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúEste instrumento cuesta muchos de millones de pesos y en muchos casos ya tienen solucionado los candidatos del partido pol√≠tico‚ÄĚ, indic√≥.

‚ÄúDe todas maneras me parece que si quieren seguir aplicando esta ley deber√≠an implementar una clausula en donde quede claro que en caso de que un partido pol√≠tico o alianza electoral tenga un solo candidato‚ÄĚ, asegur√≥.

‚ÄúMe parece que lo mejor que podr√≠amos hacer es que sea como antes, cada partido pol√≠tico corre con la forma para elegir a su candidato‚ÄĚ, cerr√≥.

M√°s de la mitad de los gobernadores ya manifestaron su voluntad de suspender las Primarias Abiertas, Simult√°neas y Obligatorias (PASO) que deber√≠an realizarse en el 2021, y apuestan a la modificaci√≥n de la ley electoral. En los principales despachos de la C√°mara baja llevan la cuenta: ‚ÄúSon 15 los mandatarios provinciales que ya sentaron posici√≥n y dijeron que las PASO del a√Īo que viene se tienen que suspender‚ÄĚ, aseguran. Tan s√≥lo en la √ļltima semana los gobernadores de Corrientes, Gustavo Vald√©s, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, hicieron p√ļblicas sus posiciones. Antes lo hab√≠an hecho el cordob√©s Juan Schiaretti, el sanjuanino Sergio U√Īac y el salte√Īo Sanz, entre otros.

Desde la Casa Rosada sostienen que más allá del reclamo de los gobernadores, el Poder ejecutivo sigue trabajando de acuerdo con lo planteado en el cronograma electoral vigente. Sin embargo, en el Congreso está todo listo para avanzar con la modificación de la ley electoral en caso de que se tome la decisión política de abrir el debate

Los gobernadores sostienen su pedido en dos cuestiones centrales: el gasto que poner en funcionamiento la maquinaria electoral y el riesgo sanitario. El primer argumento es que el más eco encontró entre en el oficialismo parlamentario.

La reforma de la ley que rige los comicios requiere una mayor√≠a calificada para ser reformada, es decir la mitad m√°s uno del total de los miembros de cada C√°mara tiene que acompa√Īar la iniciativa. El relevamiento que ya realizaron los sectores m√°s interesados de abolir las PASO muestra que cuentan con las voluntades necesarias para poder realizar la modificaci√≥n. En ese marco, los diputados del oficialismo que est√°n dispuestos a acompa√Īar el reclamo de los gobernadores explicaron: ‚ÄúNi siquiera es necesario que se presente un proyecto porque todav√≠a tiene estado parlamentario el texto presentado por el exdiputado de Cambiemos Pablo Tonelli en 2019‚ÄĚ.

Desde los bloques provinciales que hoy habitan la Cámara baja recuerdan que más allá de Tonelli, que era por entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, muchos de los intendentes y gobernadores de Cambiemos que se jugaban la continuidad en 2019 también abogaban por la derogación de las PASO. Entres los referentes del macrismo que pedían la eliminación de las elecciones primarias estaban Alfredo Cornejo, Jorge Macri, Néstor Grindetti y Ramiro Tragiaferro.

Con esos antecedentes desde el Frente de Todos entienden que Juntos por el Cambio ‚Äúno tiene mucho margen de maniobra‚ÄĚ pese al comunicado difundido durante la √ļltima semana cuestionando la posibilidad de la eliminaci√≥n de las PASO.

Si bien el bloque oficialista no se ha expedido al respecto, la posibilidad de avanzar en la eliminación de las PASO no cayó para nada mal en el despacho de la presidencia de la Cámara baja.

Los tiempos parlamentarios y los tiempos electorales tampoco le dejan demasiado margen de acción a los gobernadores ni al oficialismo. En caso de querer modificar la ley electoral deberán ponerla a consideración durante la prórroga de las sesiones ordinarias que se realizará en diciembre o en el periodo de sesiones extraordinarias que desde la Casa Rosada apuesta a convocar durante enero y febrero.

El debate sobre la extinción de las PASO volverá a dejar a Juntos por el Cambio en un lugar incomodo y expuesto ante sus propias contradicciones, ya que la idea es avanzar con el tratamiento de un proyecto presentando por Pablo Tonelli, como diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en octubre de 2019.

La iniciativa del diputado PRO, que aun mantiene estado parlamentario y se encuentra en condiciones de ser tratada en Comisión y llevada al recinto, busca suprimir la instancia electoral creada en la Ley 26.571, y establecer que las internas de los partidos políticos se realicen, tal como ocurría hasta entonces, de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.

En los fundamentos de su propuesta, Tonelli sostiene que las PASO ‚Äúcontradicen‚ÄĚ el art√≠culo 95 de la Constituci√≥n Nacional -reformado en 1994-, que establece que las elecciones presidenciales deben realizarse ‚Äúdentro de los dos meses anteriores a la conclusi√≥n del mandato del presidente en ejercicio‚ÄĚ. El exdiputado explic√≥ al presentar su proyecto que ‚ÄúCon la incorporaci√≥n de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constituci√≥n pretende evitar‚ÄĚ.

Tonelli lleg√≥ a argumentar, en defensa de su proyecto, que la realizaci√≥n de las √ļltimas PASO de 2017 hab√≠an “mostrado con toda evidencia las consecuencias negativas de internas sin competencia y exageradamente anticipadas, que terminaron convirti√©ndolas en una enorme y onerosa encuesta electoral o en la primera vuelta de un sistema electoral que, para las elecciones presidenciales, a lo sumo prev√© dos instancias electorales y no tres, como ocurre con la vigencia de las PASO‚ÄĚ.

Tonelli no fue el √ļnico legislador que lleg√≥ a presentar un proyecto para modificar la ley electoral durante el mandato de Mauricio Macri. Tambi√©n exgobernador de Misiones Maurice Closs y la dirigente radical Pamela Verasay presentaron iniciativas en el mismo sentido.