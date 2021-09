PASO. Brindan explicaciones de cómo se realizarán los comicios el día domingo

Una de las integrantes del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno en contacto con la AM990 habló acerca de cómo se desarrollarán los comicios este domingo.

Moreno dijo “las elecciones PASO son internas de los partidos políticos, son precandidaturas y hay que superar el 1, 5 de votos válidos emitidos, va a depender de la cantidad de votantes y a partir de allí se hace el cálculo una vez que termina el escrutinio definitivo para saber cuáles son los válidos y a partir de allí el 1,5 por ciento”.

“Se presentan 4 listas (tres son alianzas y una cuarta que va sola), en base a esto tendremos 4 boletas con los precandidatos a diputados nacionales”, siguió.

“Una vez superada esta instancia los que quedan pasarán a competir en las elecciones del 14 de noviembre, además creemos que se va a convocar a elecciones provinciales y municipales a partir de la semana que viene para ir en simultaneo a las elecciones del 14 de noviembre, pero es el Gobernador quien decide si esto será así porque se debe emitir un decreto donde se decida si se va en simultaneo”, añadió.

DNI

Al respecto la funcionaria contó que participan todos los documentos, todos están habilitados. “Se debe concurrir con el ejemplar que figura en el padrón, no se podrá votar con un anterior ni uno posterior”.

Funcionamiento de cada local de votación

“Tenemos que tener en cuenta que habrán menos mesas por cada uno de los establecimientos educativos donde se vota, es por ello que el elector debe ver donde votará en www.padron.gov.ar porque hay muchos que han cambiado de lugar. Además, habrá un facilitador sanitario al ingreso de la escuela, el que tendrá la facultad de tomarle la temperatura, ponerle alcohol en gel en las manos y todas las medidas de distanciamiento y seguridad que sean necesarias”, indicó Moreno.

Veda electoral

“Los partidos políticos ya nada pueden hacer desde ayer y a partir de hoy continúan las actividades educativas, culturales, deportivas en general y mañana sábado hasta las 24 horas sin el expendio de bebidas alcohólicas ni en supermercados, ni kioscos, ni en bares”, señaló.

No se puede asistir a votar con distintivos de partidos, entregar boletas en inmediaciones al local educativo.

Cerrados de sobres

“Se recomienda no cerrarlo con la saliva, se puede cerrar la solapa para que el voto no salga, el sobre debe salir del cuarto oscuro y ser depositado de inmediato en la urna, esto es para que ningún fiscal ni presidente pueda tomar el voto. Si se puede cerrarlo con voligoma, hay que decir que el voto no será impugnado ya que el elector puede llevar este elemento para pegar el sobre. El sobre debe ser cerrado en el cuarto oscuro, con pegamento o un gotero con agua, el mismo no puede ser impugnado”, cerró.