Parola: “No tengo dudas de que Massa será el próximo presidente de la Nación”

La actual diputada nacional y precandidata a renovar la banca, la doctora Graciela Parola, hizo un análisis sobre la política provincial y las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el 13 de agosto.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) accedió a testimonios brindados por la legisladora, quien inició expresando que su precandidatura requiere de mucha “responsabilidad” y aclaró que a la vez le produce “orgullo y alegría”.

“Nuevamente, el Peronismo formoseño, tanto al actual ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra y a mí, nos ha encomendado esta tarea de encabezar la lista como precandidatos a diputados nacionales”, esbozó y añadió que “el propósito es que mi actual compañera de banca, Nelly Daldovo, pueda seguir con nosotros y así recuperar una banca”.

En la misma línea, marcó la importancia que tiene que María Teresa González y José Mayans continúen en el Senado y explicó que esto se debe a que “tener en ambas cámaras del Congreso de la Nación representantes del mismo signo político, permite continuar trabajando por y para el pueblo. Realmente debemos transmitirles esta necesidad para que nos sigan acompañando”, subrayó.

En el mismo orden, hizo una breve referencia de la importancia de que en el Congreso también tenga participación la oposición, señalando que “es sano porque a través de ellos la minoría del pueblo está representada” y agregó que “deben defender sus posturas y a su vez, permite que los ciudadanos puedan ver como se desempeñan”.

Asimismo, insistió en declarar que “lo que pasó en las elecciones del 25 de junio en la provincia, es una señal que nos va marcando el camino hacia donde queremos llevar a Formosa y a la Argentina”.

Y destacó “el papel que ha tenido el gobernador Gildo Insfrán a nivel nacional para llevar adelante esta unión por la Patria que la Argentina tanto necesita”.

“Cuando Insfrán dice que la palabra salvadora es unidad, no es una palabra vacía, porque los resultados del 25 de aquí y de otras provincias argentinas ratifican esta frase y confirman que, cuando en verdad nos unimos por un mismo objetivo, formamos este gran frente político y caminamos hacia el logro de este gran desafío que tenemos para mejorar la calidad de vida del pueblo y buscar la justicia social”, expresó.

Además, agregó que “el trabajo silencioso que ha hecho el gobernador Insfrán como presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista al lograr conformar la alianza que trabaje para la unidad, lo cumplió con creces”.

“Él ya lo dijo, se logró la mejor fórmula posible, donde confluyen las voluntades de quienes conformamos este frente político y no tengo dudas que Sergio Massa será el próximo presidente de la Nación”, sostuvo.

Oposición

También, analizó la conformación de precandidaturas del arco opositor, con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como presidenciables al señalar que “ya lo hemos vivido, creo que se van a terminar los derechos laborales, porque vienen por todo y por todos”.

Recordó que “hasta inclusive Bullrich ha manifestado la intención de intervenir la provincia de Formosa y Larreta primero dijo que va a dialogar con todos los gobernadores y después que solo lo va a hacer si acá gana (Fernando) Carbajal, es decir con los opositores al movimiento nacional y popular”.

Y amplió: “Si gana la oposición será como un macrismo reforzado” y aquí recordó que durante esa conducción “sacaron Ministerios, desfinanciaron programas”, nombrando como algunas de las áreas perjudicadas a “cultura, salud y turismo”.

“Esto se viene, un Gobierno que le va a dar la espalda al pueblo, sobre todo al interior, al Norte Grande que es peronista y con mucha desidia hacia la gente que menos tiene o no produce, como los jubilados o las personas con discapacidad, porque no les sirven, entonces no tienen ningún reparo en sacar pensiones, en recortar jubilaciones. Eso es lo que se viene si ellos ganan”, afirmó Parola.

“Tenemos que plantearnos que se vota un proyecto político, puede gustarnos o no el candidato, pero debemos elegir lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos y nietos el día de mañana”, acentuó.

“El Peronismo siempre busca mejorar la calidad de vida al pueblo y, en ese sentido, siempre vamos a reivindicar las políticas sociales que buscan la equidad, porque nosotros queremos igualdad, pero primero debemos darle más a los que menos tienen”, manifestó.

Por último, aseveró: “Nosotros tenemos el Modelo Formoseño, que es lo que tratamos de impulsar a nivel nacional. Creo que es hora de que podamos compartirlo con el resto del país y que todos los argentinos puedan disfrutar de un proyecto político que de verdad tienen independencia económica, soberanía política y que firmemente camina hacia la justicia social”, cerró.