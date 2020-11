PARO DE COLECTIVOS. Desde la empresa aseguraron que “están orgullosos del servicio que prestan en Formosa”

El gerente de la Empresa de colectivos Crucero del Sur, Cesar Aguirre en contacto con la AM990 habló acerca del paro que llevaron adelante los chóferes y aseguró que la empresa trabaja para que el transporte hoy sea solvente.

Aguirre dijo “en este momento (al momento de la entrevista, en horas de la mañana) es normal están en la calle los móviles. Desde las 9.20 estuvieron trabajando”.

Y agregó “existe un reclamo de una deuda de la empresa con los trabajadores, la empresa ha reconocido la deuda per no está en condiciones de abonarla, ayer no podíamos pagarla y hoy ya si porque hemos pedido un pedido de muy alta tasa para abonar lo que le debemos”.

“Nosotros somos el mejor servicio del país en las provincias, a veces cuando hay un paro nacional que excede a la empresa. Nosotros no somos solventes, la empresa no está ni cerca para que una empresa camine”, explicó.

“En Córdoba hace dos meses que está parado el servicio. Nosotros somos un ejemplo para el transporte del país. Muchas veces se tergiversa la información”, explicó.

“Muchas veces el transporte tiene sus problema porque no es solvente o no nos llegan los fondos, eso se traduce en una problema”, aseguró.

“El transporte si no es solvente puede llegar a tener un montón de inconvenientes”, indicó.

“Estamos trabajando para que el transporte hoy sea solvente, no llegamos a cubrir la estructura de costo, lamentamos estos hechos. Estamos muy contentos por la efectividad de nuestra labor”, manifestó.

Prórroga del subsidio al transporte público de la ciudad de Formosa

En relación a ello el gerente indicó “hemos recibido la noticia con total satisfacción”.

Vale señalar que además, se incrementará la asistencia compensatoria al municipio a 20 millones de pesos mensuales.

A través de sus redes sociales, el Gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, anunció la firma de una addenda, junto al intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré, para prorrogar el convenio de subsidio al precio del transporte público urbano de pasajeros de la ciudad de Formosa hasta el 31 de enero de 2021.

Asimismo, el Gobierno provincial incrementará la asistencia compensatoria otorgada al municipio para este fin, alcanzando los 20 millones de pesos mensuales.

“Esta medida es la continuación de la política que implementamos para compensar en parte la quita del subsidio al transporte realizada por la gestión nacional anterior y que afectaba de manera directa en los costos del sector y valor del boleto”, sostuvo Insfrán.

Y concluyó: “Con esta asistencia al municipio, ahora prorrogada e incrementada, se beneficia directamente a los miles de usuarios del transporte público de la ciudad capital”.