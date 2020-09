PARITARIAS PARA TRABAJADORES DE COMERCIO. Indican que “es imposible pagar lo solicitado por el sector”

El referente de la CAPyMEF y de la CAME en Formosa, Fabián Hryniewicz en contacto con la AM990 habló acerca del proceso de paritarias del sector.

Desde la Cámara de Comercio se sigue tratando de hacer propuestas racionales y coherentes porque entendemos que la recomposición salarial es imperativa y el empleado de comercio obviamente que necesita recomponer su poder adquisitivo. A nosotros también no nos preocuparía demasiado el incremento que se dé este dentro de las posibilidades darles porque retornaría en consumo, comenzó diciendo el funcionario.

‚ÄúEl tema es que no se puede imponer unilateralmente un monto sin previo debate, estudio y an√°lisis. Lamentablemente el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri sali√≥ a hacer un anuncio sobre un tema que jam√°s lo hab√≠amos conversado, ni planteado, ni discutido. De hecho, no lo hubi√©ramos podido aceptar porque ser√≠a de incumplimiento imposible porque para dar cumplimiento a ese aumento hab√≠a que despedir personal‚ÄĚ, sigui√≥.

Asimismo, indic√≥ ‚Äúllamaron a una reuni√≥n en el √°mbito del Ministerio de Trabajo, nosotros no asistimos porque no se hab√≠a respetado por parte del sector sindical lo que hab√≠amos conversado la semana pasada y se llam√≥ a una conciliaci√≥n obligatoria para que busquemos medidas alternativas. Esperemos que el dialogo retorne. No entendemos la actitud de Cavalieri, pero queremos llegar de alguna manera a alg√ļn tipo de incremento vamos a pactar‚ÄĚ.

‚ÄúNosotros est√°bamos hablando en porcentajes de entre un 10 y 11 por ciento en t√©rminos reales y van d√°ndose por mes, pero ellos aparecieron con una suma donde el sueldo b√°sico era de 55 mil pesos, eso no lo podemos pagar de ninguna manera y sobretodo teniendo en cuenta que la mayor√≠a del sector comercial est√° en una retracci√≥n absoluta de ventas, entonces apenas generamos recursos para poder mantener abierto el emprendimiento y si nos ponen un aumento salarial de esa naturaleza en principio nos obligar√≠a a despedir personal y luego hay que ver si se podr√° continuar con el emprendimiento. Es cuesti√≥n de sentarse con n√ļmeros reales en mano‚ÄĚ, se explay√≥.

‚ÄúLa realidad es √ļnica y en base a ello hay que ajustarse, yo no le puedo pagar a usted lo que no tengo‚ÄĚ, cerr√≥.